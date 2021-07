Lanno: on selge, et kolmas laine praeguseks on alanud

Viimase nädala jooksul kasvas koroonaviirusega nakatumine pea kolmandiku võrra ning saab järeldada, et kolmas laine on alanud, selgitas terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Lanno ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et praeguseid nakatumisarve vaadates võib eeldada, et augusti keskel on päevas 150 uut nakatunut ning septembriks on neid 250.

"Üks on aga selge, kolmas laine tänaseks on alanud," sõnas Lanno.

Ta tõi välja, et kõige olulisem on lasta end vaktsineerida. "Aeg on käes, oodata ei ole enam midagi: minge kohe esimesel võimalusel (vaktsineerima), sest see võimalus aitab päästa neid raskeid hetki sugulastel, kes kõige kiiremini või raskelt kannatavad," ütles peadirektor.

Kõikidest haiglaravi vajanud inimestest oli vaktsiini saanud 0,025 protsenti patsientidest, see näitab Lanno sõnul vaktsiinide tõhusust.

Nakatumine on Lanno sõnul tõusmas Tallinnas, Narvas, Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel ja ka Rae vallas. Nakatumiskordaja R on mitmel pool Eestis aga hüppeliselt kasvanud ja seetõttu tuleb Lanno sõnul jällegi tähelepanu suunata vaktsineerimisele.

Tallinnas meelitatakse inimesi vaktsineerima jäätise ja odava loomaaiapiletiga

COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer ütles, et tuleval pühapäeval saab Tallinnas eelregistreerimata vaktsineerida Sõle keskuses, Kaja kultuurikeskuses ja Sikupilli keskuse parklas.

"Sellel päeval neis kohtades vaktsineeritavad saavad Tallinna loomaaeda 70 protsenti odavamalt ja kiirematele vaktsineeritavatele on kostituseks välja pandud ka jäätis Balbiino," sõnas Seer

Lisaks hakkavad Eestis sel nädalal sõitma ka vaktsineerimisbussid. Kolmapäeval ja neljapäeval on Viljandi haigla buss Sillamäel, liikudes sealt siis Maardusse. Laupäeval on Qvalitase vaktsineerimisbussid Tallinna keskturul.

Uute tüvede teke on tõenäoline

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar lisas, et delta tüvi levib kiiremini, kuid allub siiski vaktsiinidele. Tema sõnul võivad nakatuda ka vaktsineeritud inimesed, kuid nad ei levita viirust nii palju kui vaktsineerimata inimesed.

"Midagi ei ole möödas, kui kõik on möödas. Kui see viirus ringleb maailmas /---/, siis on potentsiaali, et tekivad uued tüved ja ilmselt nad tekivadki ja on potentsiaali, et keegi neid tüvesid mööda maailma laiali kannab," lisas professor.

Tema sõnul ei ole õige väita, et koroonaviiruse vaktsiinide näol on tegemist millegi uuega, kuna mRNA vaktsiine arendati välja 20 aastat ja need olid vahetult enne pandeemiat juba valmis turule tulema.

Tema sõnul peaksid need noored, kes vaktsiini mõju negatiivseks hindavad, mõtlema oma eluviisi peale laiemalt. Lutsari sõnul on alkoholi liigtarbimine tervisele palju kahjulikum.

Lutsar sõnas, et lisaks laste vaktsineerimisele on enne kooliaasta algust tähtis, et õpetajad saaksid vaktsineeritud. Praegu töötatakse välja ka eraldi vaktsiine lastele, kuid neid veel turul pole.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rõhutas, et Euroopas on nakatumine taas hoo sisse saanud ja see on ainult aja küsimus, mil sarnane trend ka Eestisse jõuab.

Kiige sõnul on viiruse läbipõdemisel tervisele olulisemalt pikaajalisemad negatiivsed mõjud kui koroonaviiruse vaktsiinil.

"Laias laastus võib öelda, et kõigil meil ongi kaks valikut, kas me lähme piirangute teed või lähme vaktsineerimise teed, nii ühiskonnal tervikuna või kõigil meil eraldi," lisas Kiik.