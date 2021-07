Terviseamet: juuli lõpus võib näha ka üle 100 haigestunuga päevi

Nakatamiskordaja R on üle-eestiliselt kasvanud tasemele 1,1–1,3, mis on seotud delta (India) tüve osakaalu suurenemisega ja see võib juuli lõpus tuua Eestis ka üle 100 haigestunuga päevi, selgus terviseameti nädala epiidülevaatest.