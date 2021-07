Poola kohus: EL-i sekkumine justiitsreformi pole põhiseaduspärane

Kohtunik Stanislaw Piotrowicz ütles, et kohtu enamusotsuse kohaselt ei vasta Euroopa Liidu meetmed Poola kohtute "süsteemi, põhimõtete ja protseduuride" osas Poola põhiseadusele.

EL-i kohus leidis mullu, et Poola peab peatama justiitsreformiga loodud kõrgema kohtu distsiplinaarkoja volitused. See otsus vaidlustati ning küsimus suunati Poola põhiseaduskohtusse.

"Meil on samm-sammult käimas õiguslik Polexit," kommenteeris Poola sõltumatu õigusvahemees Adam Bodnar kõrgeima kohtu otsust.

Endine Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja, hiljuti taas opositsioonilise Kodanike Platvormi juhiks tõusnud Donald Tusk süüdistas samuti populistlikku Seaduse ja Õigluse parteid (PiS) riigi Euroopa Liidust välja viimises.

Seevastu justiitsminister Zbigniew Ziobro kiitis kohtu otsust, öeldes, et see astus vastu Euroopa Liidu organite "sekkumisele, anastamisele ja õiguslikule agressioonile".

Poola peaminister Mateusz Morawiecki esitas märtsis taotluse Poola põhiseaduskohtusse Poola põhiseaduse ülimuslikkuse kohta EL-i õiguse suhtes.

Mõned eksperdid pidasid Poola väljakutset Euroopa Liidu õigusele juba siis esimeseks sammuks Poola lahkumisel EL-ist. Küsitlused kinnitavad samal ajal, et EL-i kuulumisel on poolakate seas kõrge toetus.

Endised Poola kõrgeima kohtu liikmed hoiatasid aasta alguses, et selline otsus oleks liikmesriigi võetud kohustuste ränk rikkumine ning tähendaks sammu riigi lahkumiseks EL-ist.

Morawiecki parempopulistlik Seadus ja Õiglus (PiS) ütleb, et muudatusi oli vaja võitluseks korruptsiooniga, sest riik on endiselt kommunismi pärandi kütkeis. Kriitikud seevastu näevad siin õigusriigi põhimõtte rikkumist.

Euroopa Komisjoni õigusvolinik Didier Reynders märkis märtsis, et Komisjon on veendunud, et Poola seadus rikub sõltumatut kohtumõistmist ning on vastuolus Euroopa Liidu seaduste ülimuslikkuse põhimõttega.

Põhiseaduskohtu otsuse järel võib eeldada, et pinged Brüsseli ja Varssavi vahel kasvavad veelgi.