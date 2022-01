Poola minister: EL-i nõudmised kohtunike koja suhtes on ebaseaduslikud

Poola peab 11. jaanuariks andma Brüsselile teada, kuidas ja millal täpselt ta kavatseb kohtunike üle järelevalvet tegeva distsiplinaarkoda laiali saata, vahendas Reuters.

Kui Poola seda ei tee, peab riik maksma vähemalt 70 miljoni euro ulatuses trahve. Lisaks lükkub veel edasi miljardite eurode saamine koroonapandeemiast taastumiseks mõeldud toetusfondist ning on võimalik, et riik jääb ilma täiendavatest arengufondi rahadest.

11. jaanuari tähtaeg on seotud Euroopa Kohtu (ECJ) eelmise aasta oktoobri määrusega, millega määras Varssavile rahatrahvi suutmatuse eest peatada viivitamatult Poola ülemkohtu distsiplinaarkoja töö kuni selle skeemi kohta lõpliku otsuse tegemiseni.

Ajakirjanikud küsisid minister Sebastian Kaletalt saabuva tähtaja kohta. Kaleta ütles, et Euroopa Kohtu nõutud erakorralised meetmed rikuvad Poola pädevusi EL-is.

"Need on ebaseaduslikud nõudmised," ütles Kaleta Reutersile. Ta lisas, et Poola ei allu Euroopa Liidu institutsioonide väljapressimisele.

Distsiplinaarkoja juhtum on üks mitmest vaidlusest Euroopa Liidu ja Poola valitsuspartei Õigus ja Õiglus vahel. Erakonna poliitikat on süüdistatud kohtute, meedia, naiste, geide ja migrantide õiguste kahjustamises.

Distsiplinaarkoda viib läbi Poola kohtunike järelevalvet ning sellel on volitus tühistada nende puutumatus, et algatada kohtunike vastu kriminaalmenetlusi või kärpida palkasid. Euroopa Kohus leidis, et koda pole erapooletu ega sõltumatu, niisamuti pole see kaitstud Poola seadusandliku ja täidesaatva võimu otsese või kaudse mõju eest.

Valitsus väidab, et reform on vajalik korruptsiooni ja kommunismipärandi väljajuurimiseks kohtusüsteemist.