Sotside öölinnapeakandidaat Mets: Tallinn tegeleb öökultuuri tühistamisega

Juuni alguses leevenesid koroona piirangud, samal ajal saabus kuumalaine ja aastajagu kodus istunud inimesed asusid seda väljateenitult tähistama. Nüüdseks üle kuu aja on Põhja-Tallinna populaarsemaid peokohad ning nende esised väljakud olnud purjus rahvaga täidetud ning probleeme rohkem kui lahendusi. Juuakse, lõhutakse, rikutakse vara, häiritakse öörahu. Ja mida teeb Tallinna linnavalitsus? Mitte midagi!

Esimene ümarlaud kutsuti kokku Põhja-Tallinna lisaosavalitsuse poolt juuli teisel nädalal ehk rohkem kui kuu aega pärast seda, kui esimene raju nädalavahetus aset leidis.

Kuu aega? Mida seni tehti? Võeti rannas päikest; valiti kohta, kus koosolek pidada; analüüsiti keda kutsuda?

Olgu öeldud, et näiteks Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse korrakaitsekomisjoni sellele kohtumisele ei kutsutud.

Aga mida ma imestan? Põhja-Tallinnal ei ole ju isegi linnaosavanemat, sest et endine linnaosavanem, kellel kusjuures lasub linna vara kasutamise süüdistus, Peeter Järvelaid lahkus positsioonilt, et keskenduda poliitilisele tegevusele. Mida see üldse tähendab? Ja miks see inimene on nii priviligeeritud, et ta sokutatakse palgalisele töökohale linnavalitsuses, kus ta rahulikult poliitikale keskenduda saab?

Ja mida peale linnale kuuluva minibussiga enda kampaania tegemiseks ringi sõitmist ta üldse tegi?

Praegune Põhja-Tallinna linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlap ütles ERR-le, et käest ära läinud ööelu lahenduse retsept on koostöö elanike, politsei ja linnaosaga ning et seda on ka tehtud. Aga ei ole ju. Miks ta valetab?

Kui seda oleks tehtud, siis ei oleks hetkel olukorda, kus üle päeva on meedias artikkel selle kohta, kui hull on olukord Põhja-Tallinnas nädalavahetuse öösiti. Kui oleks koostööd tehtud, siis oleks linnavalitsus elanikud, politsei ja ettevõtjad kokku kutsunud mitu kuud enne praegu tekkinud olukorda.

Ja kui linnavalitsusele päriselt läheks korda, mis Tallinna öö- ja kultuurielus toimuks oleks linna palgal inimene, kelle ainus ülesanne oleks tegeleda selle koordineerimisega, mis toimub linnas vahemikus kell kuus õhtul kuni kell kuus hommikul. Olukorda, kus inimesed kutsutakse ühe laua taha poolteist kuud pärast probleemi tekkimist, ei saa kutsuda koostööks.

Teatavasti hakkavad Tallinnas alates 1. septembrist kehtima uued alkoholimüügi piirangud, mille järgi ei tohi nädala sees pärast kella kahte ja nädalavahetusel pärast kella kolme öösel enam alkoholi müüa. See on laisk otsus - see ei lahenda ühtegi probleemi, inimesed hakkavad kodudes pidutsema ja naabreid segama ja tekib juurde illegaalseid pidutsemiskohti.

Aga kehtima need piirangud hakkavad ja see on ka ilmselt põhjus, miks linnavalitsus seoses Põhja-Tallinnas toimuvaga lihtsalt passib ja midagi ei tee. Sest öö- ja kultuurielu ei ole Tallinna linnavalitsuse jaoks olulised, varsti hakkavad kehtima piirangud ja sellele teemale ei pea enam mõtlema.

Valimised on vähem kui kolme kuu pärast, võtke kokku ennast palun. Tallinnas on ka teisi elanike peale Lasnamäel elavate eakate ja muuhulgas on nendest väga suur osa noored inimesed Põhja-Tallinnas, kes on valijad ka siis, kui Lasnamäe eakaid enam ei ole.

Tallinnas on kaks linnaosa, kus hetkel puudub linnaosa vanem. Mis juhtus Mihhail Kõlvart, kas inimesed said otsa? No kuidas siis saab nii kindla sammuga sügisele vastu minna?

Aitab sellest sigadusest. Tallinnas peab olema hea elada kõigil inimestel, ükskõik, mis kell nad tahavad ärgata või magama minna. Tallinna öö- ja kultuurielu tuleb hoida ja edendada ja seda ei saa teha pintsaklipslased, kellest mitte ühtegi me kunagi ühelgi alternatiivkultuuri sündmusel näinud ei ole.

Muide öö- ja kultuurielu toob linnale kuulsust ja majanduslikku kasu. Ja raha ning tuntus Keskerakonnale ju ometigi meeldib.