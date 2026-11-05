Iisraeli lennufirma plaanib kevadel otselende Tallinna ja Tel Avivi vahel

Iisraeli lennufirma Arkia plaanib järgmise aasta suvehooajal alustada otselendudega Tallinna ja Iisraeli linna Tel Avivi vahel, ent lendude lõplik toimumine sõltub ka piirkonna julgeolekuolukorrast.

Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennuplaanid kujunenud Iisraeli reisikorraldajate huvist tuua sealseid turiste Eestisse.

"Iisraeli reisikorraldajatel on olnud väga positiivne kogemus sarnaste reiside korraldamisel Leetu ning nüüd soovitakse laiendada sihtkohtade valikut ka Eestisse. Kavandatava lennuühenduse peamine eesmärk on seega Eestisse saabuva turismi edendamine," ütles Pärgmäe ERR-ile.

Ta lisas, et lennuühenduse viimased üksikasjad on veel läbirääkimiste käigus täpsustamisel.

"Tel Avivist toimub tavapärane rahvusvaheline lennuliiklus paljudesse sihtkohtadesse üle maailma, sealhulgas mitmetesse Euroopa riikidesse. Tallinna ja Tel Avivi vahel kavandatavate lendude lõplik toimumine sõltub loomulikult piirkonna julgeolekuolukorrast," ütles Pärgmäe veel.