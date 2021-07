Koroonakriisi ajal kukkus järsult Vene kodanikele viisade väljastamine

Koroonakriisi ajal on kaheksakordselt vähenenud viisade arv, mis Eesti välisesindused on väljastanud Vene kodanikele.

Kui 2019. aasta esimese kuue kuuga väljastasid Eesti konsulaadid viisa 55 406 Venemaa kodanikule, siis 2020. aasta sama perioodi jooksul väljastati 20 105 ja tänavu 1. jaanuarist kuni 30. juunini kõigest 6809 viisat.

Samadel perioodidel võtsid Eesti välisesindused vastu 55 605, 20 336 ja 6886 Venemaa kodaniku viisataotlust.

Kui Soome on teatanud, et tema konsulaadid on üldse lõpetanud Venemaal viisade vormistamise, siis Eesti välisministeerium nii pole käitunud.

"Kõik Eesti välisesindused, kes menetlevad viisataotlusi, võtavad igapäevaselt taotlusi vastu. Inimestel tuleb aga selgeks teha COVID-19 piirangud ja kas tal on õigus ja millistel tingimustel Eestisse siseneda," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Sarah Adamson ERR-ile.