USA-s lüüakse inflatsiooni kiire kasvu tõttu aina rohkem häirekella

Kuigi Valge Maja on püüdnud avalikkust rahustada, öeldes, et inflatsiooni kiire kasv on ajutine nähtus, on kuulama hakatud ka president Joe Bideni majanduspoliitika kriitikuid, kes hoiatavad, et inflatsiooni kiire kasv võib kesta pikemalt.

Vaid mõni päev pärast seda, kui USA-s teatati juunis inflatsiooni 5,4-protsendisest kasvust aastatagusega võrreldes, kohtusid Bideni majandusnõunikud endise rahandusministri Larry Summersiga, kes on inflatsioonile kõige valjuhäälsemalt tähelepanu juhtinud, kirjutab Daily Mail.

Summers, kes oli rahandusminister Bill Clintoni presidentuuri ajal, oli karmilt kritiseerinud Bideni 1,9 triljoni dollari suurust taastepaketti ja selle mõju niigi kiirele inflatsioonile. Bideni administratsioon on samas lubanud veelgi taristuinvesteeringuid majanduse ümberstruktureerimiseks.

Kriitikuid on teisigi. Endine Barack Obama majandusnõunik Jason Furman juhtis tähelepanu USA ja euroala alusinflatsiooni suurele vahele. "See tähendab, et asi pole vaid koroonapandeemiaga seotud moonutustes, sest neid kogeb ka Euroopa. USA-l on tänavu väga erinev fiskaalpoliitika," lausus Furman.

Neljapäeval käis senati majanduskomisjoni ees inflatsiooni tõttu aru andmas föderaalreservi juht Jerome Powell. "Inflatsioon kasvab palju kiiremini kui paljud ootasid, kindlasti kiiremini, kui mina ootasin, ja me üritame aru saada, kas tegu on ajutise nähtusega või peame me midagi ette võtma," ütles Powell.

Powell nentis, et majanduse taastumisega kaasnenud inflatsiooni kasvu kiirenemine jätkub järgnevatel kuudel enne mõõdukaks muutumist. Powell ei maininud samas sõnagi föderaalreservi kehtestatud ülimadalate intresside muutmisest.

Powell ei taganenud ka oma hinnangust, et inflatsioonikasvu taga on ajutise iseloomuga põhjused, näiteks tarneprobleemid ja tõusnud tarbijanõudluse kasv peale koroonapiirangute kaotamist. Kui need ajutised nähtused kaovad, aeglustub ka inflatsioon, märkis ta.

Senati komisjoni ees ei korranud Powell enam aga varem väljaöeldut, et inflatsioon langeb tagasi kahele protsendile, mis on föderaalreservi seatud eesmärk. USA keskpank on teatanud, et kõrgem kui kaheprotsendine inflatsioon on nende jaoks praegu aktsepteeritav, sest inflatsioon on olnud pikalt alla kahe protsendi.

Samal ajal on demokraadid senatis surumas läbi 3,5 triljoni dollari suurust eelarve-eelnõud, mis, kui see läbi läheb, paneb selle vastaste hinnangul praeguse inflatsiooninäitaja näima väga väiksena.

Vabariiklasest senaator Mike Lee tõi välja kiire inflatsiooni mõju eratarbimisele. "Selle mõju on jõudnud meie rahakottidesse, meie peredesse, meie igapäeva," nentis ta.

Näiteks olid mais aastatagusega võrreldes kasvanud bensiini hind 45 protsenti, peekoni ja apelsinide hind kaheksa, piima hind 7,5 ja õunte hind 6,5 protsenti.

Kolmapäeval teatas USA valitsus, et juuni hulgimüügihinnad tõusid aastatagusega võrreldes koguni 7,3 protsenti, viimati toimus nii kiire aastane tõus 2010. aastal. Päeva varem oli teatatud, et ka tarbijahindade kasv oli kiirem kui kordki viimase 13 aasta jooksul. Alusinflatsioon kasvas juunis 4,5 protsenti, mis on kiireim kasvutempo alates 1991. aastast.

Tarbijahindade kasvu andis USA-s suurima osa kasutatud autode müük, mis moodustas kasvust lausa kolmandiku. Märkimisväärselt kasvasid hinnad ka hotellitubadel, lennupiletitel ja autolaenutustes.

Washington Examineris ilmunud majandusanalüütikute artiklis võrreldi praegu USA majanduses toimuvat teise maailmasõja järgse inflatsiooniplahvatusega. Analüütikute hinnangul võib inflatsioon hakata kahanema peale seda, kui tarneahelad taastuvad ning nõudmise ja tootmise-pakkumise vahekord normaliseerub. USA-s tõusid hinnad pärast sõja lõppu 1945. aastal püsivalt kolm aastat järjest.