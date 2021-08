Senat toetas Bideni ühe triljoni dollari suurust taristuprogrammi

Bideni ettepanekut toetasid kõik 50 demokraadist senaatorit. Nendega liitusid 19 vabariiklast. Vastu oli 30 vabariiklasest senaatorit.

Demokraatide ja vabariiklaste läbirääkimised kestsid mitu nädalat. Infrastruktuuripaketi kallal töötasid ka eelmised USA presidendid. Teisipäeval sai aga Biden senatis heakskiidu.

"Pärast pikki läbirääkimisi oleme künnisel, mis minu arvates muudab Ameerikat," ütles Biden.

Mitmed senaatorid rõõmustasid, et infrastruktuuriprogramm vastu võeti.

"Vabariiklased ja demokraadid võivad olla eriarvamustel, kuid tugeva infrastruktuuri osas suutsime kokku leppida," ütles Ohio osariigi vabariiklasest senaator Rob Portman.

"Selle programmiga taastame lagunevad teed ja tunnelid terves riigis. See tagab ameeriklastele puhta joogivee ja tegeleb kahjulike saasteainetega. See suurendab meie kogukondade vahelist ühendust, kus kiire internet tuuakse kõikidesse maapiirkondadesse," ütles demokraadist senaator Jeanne Shaheen.

Liberaalse mõttekoja American Progress direktori Kevin DeGoodi sõnul jääb raha kulutamine peamiselt osariikide otsustada.

"Ma arvan, et puudub piisav kontroll. Ajalugu näitab, et osariigid pole föderaaldollarite kulutamisel alati olnud vastutustundlikud," ütles DeGood.

Kongressijuht Nancy Pelosi ütles samas, et alamkoda ei toeta enne infrastruktuuriprogrammi, kui senat toetab ka teisi programme. Need on vaesusevastane võitlus ja kliimaprogramm. Kokku hinnatakse nende maksumuseks 3,5 triljonit dollarit. Vabariiklased nii suurt kulutamist ei toeta.

Senat kiitis kolmapäeval napilt heaks ka 3,5 triljoni dollari suuruse kulude kavandi.

Demokraadid plaanivad paketi järgmise paari kuu jooksul eelarve lepitamise protsessi (reconciliation bill) raames senatis ka läbi suruda. Lepitusseadus vajab senatis ainult lihthäälteenamust.