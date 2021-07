Eesti elektrivõrk on elektriautodele üleminekuks valmis

Euroopa Komisjoni sellel nädalal avalikustatud heitmete vähendamise plaan näeb muu hulgas ette, et aastast 2035 müüdaks Euroopas peamiselt elektrisõidukeid. Eesti elektrivõrk peaks kasvavale nõudlusele tõenäoliselt vastu.

"Võrguteenuse nõudlust mõjutavate prognooside kohaselt kasvab tarbimine võrgus seonduvalt elektriautode lisandumisega 2030. aastaks Eestis pea 180 gigavatt-tunni võrra. Elektrilevi võrk on selliseks tarbimise tõusuks valmis, eriti veel, kui me suudame hinnaindikatsioonidega tarbimise kasvu ööpäevasiseselt juhtida madalama tarbimisega perioodidele – kodus lae elektriautot öisel ajal, sest siis on soodsam," ütles Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial.

Tarbimise kasv 180 gigavatt-tundi on umbes kolm protsenti võrgumahust. "Kavandatav Euroopa Liidu kliimaplaan võib siinkohal kaasa tuua täiendavat mõju ja selles valguses võib olla vajadus täiendava analüüsi läbiviimiseks," rääkis Treial.

"Mõistagi on elektritranspordile üleminek olnud pikemat aega meie fookuses ning erinevate uuringute läbiviimise tulemustest oleme saanud lähtekoha, millega võrguarenduste kavandamisel igakülgselt arvestada. Oleme selgelt elektrifitseerimise usku, see on tulevik. Jaotusvõrguna oleme igati valmis üleminekuprotsessi kiirendamisele kaasa aitama," lisas ta.

Ka Eesti elektrisüsteemihalduri Eleringi hinnangul elektriautode laadimise lisandumisega võrgule probleeme ei tohiks tekkida. "Tänaste varustuskindluse hinnangute järgi me oleme juba arvestanud teatud määral elektriautode tulekuga, see ei tule selles suhtes üllatusena," ütles Eleringi teadus- ja arendustegevuse juht Siim Iimre.

Iimre sõnul ei hakka kõik autod samal ajal ennast laadima ja pigem laetakse neid öösiti, kui muidu võrgukoormus on niikuinii madalam. Samuti peaksid turule tulema lahendused, kus ka täis akudega auto saab võrku elektrit tagasi anda, rääkis Iimre.

"Näiteks jõuate õhtul töölt koju, panete elektriauto laadija pistikusse ja elektriautos oleva elektriga saate näiteks ahjus praadi küpsetada. Ei pea sellel ajal võrgust seda tarbima. Ja öösel, kui üldine tarbimine on väike, elektri hind võib olla soodsam, siis laeb elektriauto aku täis," ütles Iimre.

Euroopa Komisjon käis neljapäeval välja oma ettepanekud, nimega Fit for 55, kuidas Euroopas võiks saavutada heitmete vähendamist. Kava näeb muu hulgas ette, et aastast 2035 müüdavate uute autode CO2 emissioon peaks olema 0.