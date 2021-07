Google'i eksjuht: USA vajab tehisintellekti arendamisel Aasia partnereid

Schmidt lahkus Google'i tegevjuhi kohalt 2018. aastal. 2019. aastal sai temast esimees komisjonis, mis nõustab USA presidenti ja kongressi tehisintellekti valdkonnas, teatas Financial Times.

Schmidti hinnangul peab USA säilitama oma juhtpositsiooni strateegilistes valdkondades nagu tehisintellekt ja pooljuhtide tootmine. "Selleks me vajame palju tihedamaid suhteid Jaapani teadlaste ja ülikoolidega. Sama kehtib ka Lõuna-Korea kohta," ütles Schmidt.

"Hiina tehisintellekti võimekus on USA-le palju lähemal, kui ma arvasin. USA peab edu säilitamiseks tegema koostööd oma Aasia sõpradega," ütles Google'i endine tegevjuht Eric Schmidt.

"Hiina läheneb USA-le tehisintellekti valdkonnas kiiremini, kui ma veel kaks aastat tagasi arvasin. See on oluline," lisas Schmidt.

Schmidt rõhutas siiski, et Washingtoni ja Pekingi suhted ei peaks lähtuma puhtalt konkurentsist. "Lihtne veendumus on, et Hiina on meie vaenlane ja me peaksime lõpetama nendega koostöö. Minu arvates on selline suhtumine viga," ütles Schmidt.

Schmidti hinnangul tuleb Hiinaga arutada potentsiaalset koostööd sellistes küsimustes, nagu tervishoid ja kliimamuutused.

Schmidti juhitud komisjon läheb laiali oktoobris, siiski loodab Google'i endine juht jätkata valitsuse nõustamist. "Loodan luua meeskondi, kes seda tööd jätkavad," ütles Schmidt.