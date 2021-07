USA osariigid süüdistavad Google'it rakenduste poe monopolis

"Me esitame selle kohtuhagi, et peatada Google'i seadusevastane monopol ja anda lõpuks ometi hääl miljonitele tarbijatele ja äriomanikele," ütles New Yorgi peaprokurör Letitia James.

"Firma on taganud, et sajad miljonid Androidi operatsioonisüsteemi kasutajad pöörduks Google'i ja ainult Google'i poole, mis puudutab miljoneid rakendusi, mille vahel neil oma telefonides ja tahvelarvutites valida on."

Kohtuasja toetavad 37 prokuratuuri ja selles süüdistatakse Google'it konkurentsi moonutavates äritavades, eesmärgiga heidutada Androidi rakenduste pakkumist platvormidel peale Google Play, kus firma kogub tehingute pealt vahendustasu.

Google nimetas süüdistust alusetuks ja väitis, et Play on aidanud rakendusetootjatel toime tulla ja pakkunud Androidi kasutajatele turvalisust.

"Android ja Google Play pakuvad avatust ja valikut, mida teistel platvormidel lihtsalt ei ole," ütles Google'i avalike suhete direktor Wilson White.

Samal ajal oodatakse ka otsust föderaalkohtu vaidluses, kus Fortnite'i tootja Epic Games süüdistab Apple'it oma rakenduste poe monopoli kuritarvitamises.

Sarnane prokuratuuride liit esitas Google'i vastu hagi ka detsembris, süüdistades firmat monopoli kuritarvitamises oma otsingumootoris ja sellega seotud reklaamiturul.

USA tehnoloogiahiiud on olnud viimasel ajal silmitsi kasvava survega järelevalveametite poolt ja nende vastu on esitatud mitmeid hagisid.

USA kongressi komitee toetas juunis konkurentsireeglite reformi, mis annaks järelevalveametitele rohkem voli tehnoloogiahiidude tegevuse piiramisel.