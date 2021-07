Tulevikus saab internetiteenuse pakkujat vahetada ühendust katkestamata

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna juhataja asetäitja Mart Laas ütles, et uus eelnõu peaks seaduseks saades panema teenusepakkujad omavahel paremini suhtlema.

"See tagab, et teenusepakkujad peavad tagama sujuva ülemineku," ütles Laas ERR-ile.

Laasi sõnul võtab eelnõu üle ühe Euroopa Liidu sidedirektiivi sätte. Ta ütles, et ilma selle direktiivita poleks Eestis ilmselt muudatust toimunud.

"Ma pole kuulnud, et Eestis see nii suur probleem oleks," selgitas Laas.

Laas ütles, et kui inimene avaldab teenuspakkuja vahetamise soovi, siis kõigepealt kontrollitakse üle, kas ühenduse vahetamine on tehniliselt võimalik. Kui see on kontrollitud, siis lepitakse kokku ülemineku kuupäev.

"Siis nii öelda üks tõmbab juhtme välja ja teine paneb sisse," ütles Laas.

Elisa meediasuhete juht Taavi Teder ütles, et üldjuhul määrus nende kliente ei puuduta.

"Elisaga liituval kliendil on võimalik vana leping lõpetada Elisa vahendusel, mis tähendab, et Elisa esitab ise kliendi lõpetamissoovi eelmisele teenuspakkujale, kusjuures enamasti toimib teenusepakkuja vahetamise protsess oluliselt kiiremini kui 30 päeva ja ilma katkestusteta," ütles Teder.

Teder ütles, et määrus võib siiski kaasa tuua kliendile teatud positiivsed muudatused.

"Näiteks partnervõrkudes olevatele klientidele võib täna tehnoloogiliste iseärasuste tõttu operaatori vahetamine kaasa tuua soovitust pikema teenuse katkemise," sõnas Teder.

Telia Eesti erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann ütles, et määrus Eesti sideturule ilmselt erilisi muudatusi ei too.

"Määrus on suunatud eelkõige teenusepakkujate omavahelise infovahetuse sujuvusele ja tehnilistest toimingutest tuleneva katkestusaja minimeerimisele," ütles Viilmann.