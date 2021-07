Pakendiseaduse muudatus toob ettevõtetele lisakulusid

Eesti Pandipakendi maht on praegu ligikaudu 350 miljonit ühikut aastas. Kui kõik kange alkoholi tootjad liituksid, tähendaks see neljakordset kasvu, mille jaoks praegu võimekus puudub, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Piisab sellest, kui mõni kange alkoholi tootja meie poole pöördub ja me vajame selleks kolm kuni kuus kuud ja meil on see võimekus olemas. /.../ Peamiselt on ikkagi liinides küsimus, loendusmasinates ja mingil määral ka juurdeehitus," selgitas Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba.

Ta usub, et liitujaid tuleb lõpuks palju, sest ühiskondlik surve keskkonnasäästlikule majandamisele on suur.

Aastas üle poole miljoni pudeli veini müüva eDrinksi tegevjuht toetab uut taarakogumist ja taaskasutamist soodustavat võimalust. Jaemüüja jaoks tähendab pandipakendiga liitumine küll vaid mõningaid ümberkorraldusi laos.

"Me peame suutma oma laomajandust korrastada. Osad tooted on esialgu kindlasti ilma pandita, osad pandiga ehk see lisab teatud tegevusi, et saaksime eristada erinevaid tooteid," rääkis eDrinksi tegevjuht Indrek Järma.

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuhi Triin Kutbergi sõnul on tervitatav, et tagatisrahasüsteemiga liitumine on vabatahtlik, sest ettevõtjate jaoks tähendab pandipakendiga liitumine mitmeid läbirääkimist vajavaid lisakulusid.

"Hind koosneb ka mitmest aspektist. Esiteks, ühekordne liitumistasu. Kas sa saadad ära konjakipudeli versus veepudeli, see liitumistasu kange alkoholi puhul on palju kallim. Teiseks on see, milliseks need püsikulud jäävad. Maaletoojad peavad arvestama sellega, et nad peavad hakkama neid pudeleid üle kleepima, sest Eesti kogused on lihtsalt nii väikesed, et keegi kuskil välismaal ei hakka meile tegema eraldi partiisid unikaalse pandipakendikoodiga," selgitas Kutberg.

Pandipakendi tegevjuhi sõnul on praeguse seisuga kange alkoholi tootjatelt liitumiseks saabunud kolm sooviavaldust.