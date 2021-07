TS Laevade juht: esialgseil andmeil oli Tõllul tehniline probleem

"Ringvaates" sai näha AS Saarte Liinide Kuivastu sadama valvekaamera salvestist hetkest, kui parvlaev Tõll vastu kaid sõitis (artiklile lisatud klipi alguses).

Mida me näeme sellest videost?

Me näeme, kuidas laev hakkab silduma ja näeme, et kiirus on pisut suurem kui tavaliselt sellises olukorras olla võiks. Millest kiirus on suurem, seda me veel ei tea, seda me veel uurime. Aga paraku toimus kokkupõrge, kokkupuude kaiga ja päris kole kokkupuude.

Kuidas see on võimalik?

Me hakkame seda uurima. Uurimist on alustatud juba ja uurimine käib. Küsimus ongi selles, kus toimus viga. See on vaja selgeks saada. See on väga esialgsetel vestlustel kapteni ja vanemtüürimehega, aga võib eeldada, et tegemist on tehnilise küsimusega, tehnilise probleemiga. Aga seda me 100 protsenti hetkel ei saa väita. Järgmine nädal oleme targemad, kui me oleme ka need tehnilised uuringud läbi teinud ja vastavad seadmed üle vaadanud.

Kuidas kapten ennast tunneb?

Kapten on šokis ja ka vanemtüürimees on šokis. Keegi ei ootaks sellist olukorda, eriti nii kogenud kapteni ja tüürimehega nagu meie laevadel siin tegemist oli.

Kas oli enne seda hetke teada, et midagi on valesti?

Nad reageerisid adekvaatselt, püüdsid laeva seisma saada. Tavaliselt sellises olukorras tullakse kai äärde sisse umbes poole sõlmega, aga antud hetkel, mida me teame, see kiirus oli oluliselt suurem.

Ehk n-ö gaasipedaal kiilus kinni, lihtsas keeles?

Päris nii ei saa öelda, aga sellega uurimine tegeleb, et saada aru, milles põhjus oli, kas see oli tehniline või oli seal midagi muud.

Kes laeva juhtis sel hetkel?

Laeva juhtis vanemtüürimees.

Tema on samuti kogenud?

Absoluutselt. Tema on samuti kogenud ja just oma puhkeajalt tulnud, värske. Ei oleks kindlasti keegi osanud oodata, et selline olukord tekib.

Mida see tähendab reisijatele? Kas nad saavad ikka Saaremaale, sealt tagasi? Kui pikad on järjekorrad?

Reisijatele see kindlasti tähendab ebamugavusi ja vabandame juba selle eest, et see saab olema. See saab kindlasti olema, sest üks laev on nüüd rivist väljas. Ja esialgsetel visuaalsetel vaatamistel see laev ei ole mitte päevi rivist väljas, vaid võib olla ka nädalaid rivist väljas.

Pikk parandus?

See on pikk parandus ja ütleme nii, et ei oleks soovinud sellist olukorda ka kõige hullemas olukorras kõige hullematele konkurentidele. See on päris keeruline olukord, kus suvisel ajal me teeme praegu olenemata koroonajärgsest ajast, kus ei ole meil väga palju välisturiste sõitmas mandri ja saarte vahel, vaid Eesti oma inimestega me teeme kogu aegade rekordeid. Ehk teisisõnu - tung saartele ja saartelt ära on suur. Ja üks laev on nüüd rivist väljas.

Nii et anname omalt poolt selgelt parima, et võimalikult kiiresti saaks kahjud hinnatud ühelt poolt. Teiselt poolt oleme võtnud juba ühendust laevaremondiettevõtetega, et võimalikult kiiresti taastada laev sõidukõlbulikuks ja et me saaksime ta uuesti liinile.

Aga kas on mingi asenduslaev?

Me sõidame täna Saaremaa liini kolme laevaga. Suvisel perioodil aitab ka parvlaev Regula, kes on siiani sõitnud vabagraafiku alusel ja sõidabki vabagraafiku alusel. Mida me nüüd teeme, on see, et täna pärast seda olukorda, mis juhtus, sõidavad mõlemad laevad vabagraafiku alusel ja alates homsest võtab Regula üle Tõllu graafikujärgse töö.

Aga sinna ei mahu nii palju inimesi peale kui Tõllule?

Just nimelt. Sinna ei mahu nii palju inimesi peale ja see tekitabki kindlasti probleeme ja järjekordi. Me peame paraku selleks valmis olema. Siin ei ole ühtegi head lahendust. Meie regioonist ei ole võtta ka asenduslaeva, mis sobiks meie kaidega. Ja tulenevalt sellest teeme sellel liinil laevadega nii palju sõite, et kaid oleksid õhtuti tühjad.

Kas keegi on praegu saarte peal n-ö lõksus ka?

Ei, lõksus ei ole. Kella 19 seisuga uurisin teenindusjuhilt, kuidas olukord on, ja Virtsu pool kõik autod mahtusid ilusasti kai peale ära ja Kuivastu pool oli järjekord mõnevõrra pikem.

Mida see kõik maksma läheb? Kes selle kinni maksab? Kas maksumaksja ka peab mingeid kulusid kandma?

Laevad on kallid ja kindlasti on kõik laevad kindlustatud. Niisamuti on ka kai kindlustatud. Kindlasti me peame siin kasutama kindlustusfirma abi kulude hüvitamisel.

Kes maksab kinni presidendi auto kordategemise?

Kindlasti on ka presidendi auto kindlustatud. Ja kindlasti ka, mida meie soovitame teha, on see, et kui kahjud tekkisid, siis pöörduda kirjaliku avaldusega ka meie poole ja koos kindlustusfirmaga me leiame kindlasti lahenduse.

Ja mida te ütlesite neile inimestele, kes laeva peal sel hetkel olid?

Mida me neile ütlesime?

Kas te neile kuidagi selgitasite, mis juhtus?

Ütleme niimoodi, et seda olukorda oli mõlemat pidi, nii näha ja oli tunda. Laev sõitis vastu kaid ja eestpoolt enam laevast välja ei saanud, nii et selleks, et laevast välja saada, pidime keerama laeva teispidi ja autod tagurdasid välja ja kõik said kenasti välja.

Kõik olid rahulikud?

Kõik olid rahulikud. Mingit paanikaolukorda ei olnud ja ohtu inimeste eludele kindlasti ei olnud.