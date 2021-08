TS Laevad: Tõllul ei olnud jõudu pidurdamiseks, laevajuht tegi kõik õigesti

TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro ütles ERR-ile antud intervjuus, et parvlaeva Tõll kokkupõrge Kuivastu kaiga toimus, kuna laeval ei olnud pidurdamiseks piisavalt jõudu. Vanemtüürimees tegi tema sõnul kõik endast oleneva, et laeva peatada.

Parvlaeva Tõll metallitööd lõpetatakse kolmapäeval ning merekatsetused ei toimu Kuivastus, vaid Tallinna Vanasadama piirkonnas. "Homme peaks saama n-ö metallitöödega ühele poole. Homme hakkame laevatehase töid vastu võtma ja kui kõik on hästi, siis õhtul viime laeva Vanasadamasse," ütles Kivro.

Tema sõnul otsustati laev viia Vanasadamasse selleks, et välismaalt tulevad spetsialistid oleks võimalik kiiresti laeva toimetada ja kui on vaja lisaspetsialiste juurde tuua, siis saab ka seda operatiivselt teha.

Vanasadamast väljub laev ka merekatsetustele. "Midagi uut täna ei ole. Homme tulevad spetsialistid peale, hakkame tegema kai ääres katsetusi ehk kõikide signaalide kontrolle. Sealt edasi läheme juba merekatsetustele, et simuleerida toimunud olukorda," ütles Kivro.

Kivro kinnitusel näitavad videopildid ja laeva seadmete logid, et vanemtüürimees tegi kõik selleks, et laev pidama saada ja kokkupõrge oleks võimalikult pehme.

"Vanemtüürimees oli alates kella 14 vahis, oli kogu selle aja sillas ehk ka eelmisest sadamast väljumisest alates oli tema kangide taga ehk juhtpositsioonil. Ja seda saame kindlasti väita, et ta tegi endast kõik oleneva."

Kivro selgitas ka täpsemalt protsessi, mis juhtus laevas õnnetuse eel ja hetkel ligi kaks nädalat tagasi.

"Kui laev hakkab sadamasse liginema või sisenema, siis on vastavad protseduurid, mida vanemtüürimees või kapten teevad. See on nagu autogagi, et kui te lähenete ristteele, siis kõigepealt võtate jala gaasi pealt ära, lasete n-ö tühikäigul joosta, siis hakkate vaikselt pidurdama ja lõpuks ristmikule jõudes päriselt pidurdate. Laevaga on sama. Ülesõidu kiirus on piisavalt suur, et sellega mitte sadamasse siseneda. Siis mingil ajahetkel võtab laevajuht n-ö käigu maha, laseb vabajooksul joosta, mingil hetkel hakkab vaikselt käituritega laeva pidurdama ja lõpuks juba päris kai äärde jõudes juba tugevamalt pidurdama," kirjeldas Kivro.

"Sel hetkel, kui oli vaja hakata tugevamalt pidurdama, vanemtüürimees sai aru, et seda jõudu pidurdamiseks ei ole ehk kõik juhtseadmed ja kangid liikusid nii nagu liikuma peavad ja allusid tema korraldustele, aga seda jõudu käituritel ehk seda elektrienergiavõimsust ei tulnud, mis oleks pidanud tulema. Ja kahjuks ka kogu automaatika, mis peaks sellise olukorra ära hoidma, ei rakendunud, ei andnud signaali edasi, et meil on vaja kas lisavõimsust akudest või lisavõimsust veel lisageneraatorist, et käivitada ka lisageneraator. Kahjuks see oli hetk, kus see ei toiminud," lisas ta.

Kivro sõnul sõitis laev oma tavarežiimis. "Meie laev sõidab igal juhul alati nii, et üks generaator töötab, annab voolu ja vajaminev lisa tuleb akudest. Sellel hetkel ta oli hübriid-mode'is, mis tähendab seda, et üks generaator töötas, andis võimsuse ja ülejäänud n-ö backup'id olid aku ja sealt edasi kolmas etapp juba lisageneraatorid.

"Mitte mingeid katsetusi ei toimunud, see oli täitsa tavapärane, igapäevane režiim ja see laev sõitis alates hommikust kella 5 selles samas režiimis, samas mode'is, nii et mitte mingeid muudatusi ei toimunud."

Kivro kinnitas, et samal reisil viibinud president Kersti Kaljulaid külastas ka kaptenisilda, kuid sadamasse sisenemise hetkeks oli ta koos kapteniga juba autotekile suundunud, mis tähendab, et ta ei hajutanud kuidagi laevajuhi tähelepanu. "Kokkupõrke hetkel juhtis laeva vanemtüürimees ja vanemtüürimees viibis sillas üksinda," ütles Kivro.