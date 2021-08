Tõll naaseb liinile hiljemalt 10. augustil

Balti Laevaremonditehas (BLRT) on vahetanud välja laeva rambi ja visiiri. Remont võtab aega veel paar päeva. Seejärel viib laevafirma aluse juba Kuivastu sadamasse, kus jätkub kõigi seadmete kontroll kuni laeva ohutuks tunnistamiseni.

Laev on valmis liinile naasma 10. augustil või isegi veidi varem.

"Võib juhtuda ime, et me oleme varem valmis, sest siin olid ka head sõnumid Balti Laevaremonditehase poolt, et laev saab suure tõenäosusega valmis natuke varem kui on planeeritud," rääkis TS Laevade juht Indrek Randveer "Aktuaalsele kaamerale".

Sel nädalal jätkub parvlaevaühenduses suursaartega viimaste nädalavahetuste praktika nii, et neljapäeva öösel suundub parvlaev Tiiu Saaremaa liinile ja parvlaev Regula Hiiumaa liinile.

"Ma arvan, et TS Laevad on teinud siin head tööd ja paigutanud laevu ümber niimoodi, et kahju oleks võimalikult väike. Arvestades seda, kui palju on reisijaid ühel või teisel suunas, arvestades liini graafikuid, arvestades kindlasti ka seda, millised on kaupade vedamise kogused. Ma arvan, et see, kuidas praegu on laevu paigutatud, on minu arvamuse kohaselt küll olnud optimaalne," rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.