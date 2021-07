Video: Virtsu sadamasse tekkis autodest hiigeljärjekord

Parvlaev Pireti kõrval teenindab Tõllu asemel Virtsu-Kuivastu liini mahutavuselt väiksem laev Regula, mille tõttu järjekord pikaks veniski.

Virtsu elaniku filmitud videos on näha, et õhtul ulatus järjekord mingil hetkel asula piirist oma kilomeeter kaugemale.

Virtsus ootas neljapäeva õhtul Saaremaale pääsu ka "Aktuaalse kaamera" korrespondent Margus Muld.

"Ma juba jõudsin oma peast läbi lasta, et minu sadade mandrilkäikude ajaloos alates tankipraamidest, ei ole mina pidanud nii pikas järjekorras kunagi olema. Ma olen praegu Virtsu aleviku sildi lähedal ja mul tuleb siin ikka päris mitu head tundi veel seista," rääkis Muld kella 21 ajal.

"Kuulsin just kommentaari, et umbes kaks kilomeetrit on järjekord pikk, aga võib öleda, et mul on isegi vedanud, sest vahepeal olevat olnud järjekord veel pikem umbes kilomeetri jagu," lisas ajakirjanik.

"Ma kardan, et täna ma koju ei jõua, aga ehk jõuan homseks," märkis ta.

Mullal oli ka sõnum hiidlastele, keda pahandab TS Laevade otsus tuua Rohuküla-Heltermaa liinilt Virtsu-Kuivastu liinile Tiiu ning viia sinna asemele Regula: "Head hiidlased, palun andke see meile seekord andeks. Headust ei unustata."

Virtsu-Kuivastu liini teenindav parvlaev Tõll sõitis kolmapäeval hooga sisse Kuivastu sadama kaisse ja sai vigastada. Inimesed kannatada ei saanud. Parvlaev aga jääb nädalateks liinilt kõrvale.