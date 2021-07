Kolmandik klassiruumidest on loomuliku ventilatsiooniga

Üle 110 000 munitsipaal- ja erakoolide õpilase ehk ligikaudu 70 protsenti õpib koolihoones, kus klassiruumis on mehaaniline ventilatsioon, öeldi ERR-ile haridus- ja teadusministeeriumist.

670 üldhariduskoolide kasutatavast hoonest 56 protsendil on klassiruumides mehaaniline ventilatsioon, 37 protsendil aga loomulik ventilatsioon. Ülejäänud hoonetes on käsil remont või pole nende ventilatsiooni kohta antud infot.

Kõige rohkem, 60 protsenti, on klassiruumidega hoonetest loomulik ventilatsioon Ida-Virumaal ning Põlvamaal. Kõige rohkem mehaanilise ventilatsiooniga klassiruume on Harjumaal, kus klassiruumidega hoonetest ligikaudu neljandikus on klassiruumides loomulik ventilatsioon.

Haridusministeeriumist öeldi, et paljudes hoonetes, kus klassiruumides on loomulik ventilatsioon, on hoone muus osas mehaaniline ventilatsioon olemas – 54 protsendil sellistes hoonetes on sööklas mehaaniline ventilatsioon, 41 protsendil hoonetest võimlas ja neljal protsendil koridorides/garderoobides.

Hoonete valimis pole neid maju, mille kooli kasutuses olev suletud netopind on väiksem kui 200 ruutmeetrit või kus haridusasutuse kasutuses on vähem kui pool hoonest.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles juuli keskel ERR-ile, et Eesti enam kui 800 haridusasutusest 250 ventilatsioon ei vasta tänapäeva nõuetele. Kohalikele omavalitsustele anti lisaeelarvega 30 miljonit eurot investeeringutoetust, mida soovitati kasutada haridusasutuste ventilatsiooni parandamiseks. Sügiseks loodetakse juurde luua uusi rahastamisvõimalusi.

Ventilatsiooni parendamine koolides on muutunud eriti oluliseks koroonaviiruse uueks laineks valmistumisel.

Loomulik ventilatsioon on ruumide õhutamise ehk ventilatsiooni viis, mille korral ei kasutata mehaanilisi süsteeme. Õhuvool liigub avatud akende, uste, ventilatsiooniavade ja hoone konstruktsioonis esinevate pilude kaudu. Pea kõikides vanades hoonetes toimib õhuvahetus loomuliku ventilatsiooni põhimõttel.

Andmed: EHIS, haridus- ja teadusministeerium