Hiinlased ostavad Austraalia veini nüüd Hongkongi mustalt turult

Hiina kehtestas eelmisel aastal Austraaliast imporditud veinile suured tariifid. Hiinlaste janu Austraalia veini järele on aga säilinud ja nüüd ostavad nad seda Hongkongist mustalt turult.

Hongkongist on saanud Austraalia veinimüügi musta turu keskus. Austraalia veini müük Hongkongi on viimase aasta jooksul enam kui kahekordistunud, teatas The Times.

Ekspertide hinnangul viiakse Hongkongist nüüd illegaalselt veini mandrile.

"Arvud näitavad, et Hongkongist on saanud jälle illegaalsete kaupade vahendaja. Hongkongi ja Hiina vahel avatakse taas vanemaid ebaseaduslikke kaubateid," ütles Lowy instituudi analüütik Richard McGregor.

"Vahepeal Hongkong kaotas oma vahendaja rolli, sest Hiinaga hakati otse kauplema. Hiljutiste kaubandussõdade valguses on Hongkongi tähtsus vahendajana aga jälle kasvanud," lisas McGregor.

Austraalia eksportis veini 2019. aastal Hiinasse 1,3 miljardi väärtuses. Eelmise aasta novembris kehtestas Peking aga Austraalia veinile suured tariifid.

Pekingit vihastas Austraalia kriitika inimõiguste olukorra kohta Hiinas. Samuti on mõlemal riigil erimeelsused Lõuna-Hiina mere militariseerimises. Austraalia valitsus süüdistab Hiinat ka küberrünnakute korraldamises, teatas The Times.