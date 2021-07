Jalgratturid avaldasid Elroni uue hinnapoliitika vastu meelt

Protestijad ei pea õigeks küsida järgmisest esmaspäevast jalgratta eest rongis pool täispileti hinnast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üritusel koguti ka allkirju nõudmistele, mille kohaselt peaks rattapilet olema mõistliku hinnaga ja eelmüügist ostetav, vagunites tuleks rohkem ruumi teha ratastooli, lapsevankri ja rattaga liiklejatele ning hankida tuleks jalgrattavagunid.

Elron püüab rattapiletiga piirata jalgrataste hulka rongides.

Meeleavaldajad pidasid probleemiks Elroni plaani läbimõtlematust.

"Inimesed tahavad rattaga liikuda /.../, just linnade vahel. Ma isegi teen seda päris tihti ja see on mõistlik nagu. Lihtsalt ignoreerida seda ei ole õige," ütles Jane.

"Ma olen sõitnud niimoodi rongiga, et ma sõitsin sinna kohale jalgrattaga, tulin maha, tegin oma asjad ära ja tahtsin tagasi tulla ja siis ma enam ei saanud, sest rongis ei olnud enam ruumi ja see ei ole normaalne. Sellest piletist on mul suhteliselt suva, aga ma tahan, et mul oleks võimalik broneerida jalgrattakohta rongis, sest muidu ma ei julge enam minna, sest muidu ma jään lihtsalt kuhugi Eestis lõksu," kommenteeris Joel.

"Mis ma isiklikult olen kogenud, on see, et väga raske on ratast tõsta vagunis. Ma loodan, et selleks tehakse ka eraldi vagunid ja parandatakse ratta parkimise võimalusi erinevates raudteejaamades," ütles Kristi.