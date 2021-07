Juuli lõpust tuleb rongis ka jalgrattale pilet osta

Elron teatas oma kodulehel muudatuse põhjuseks, et senine tasuta jalgrataste transport on viinud olukorrani, kus rattad ummistavad vahekäike ja takistavad oluliselt reisijate liikumist.

"Jalgrataste suur hulk rongides on üha tõsisem probleem, tihti on hõivatud kogu vahekäik. See on viinud olukorrani, kus rataste rohkus takistab rongis liikumist, mistõttu ei pääse reisijad WC-sse, teenindaja ei saa liikuda, sõitjad ei saa oma soovitud istekohale," seisab Elroni teates.

Ühtlasi tekivad Elroni teatel ka hilinemised, sest paljude rataste sisenemine-väljumine võtab kaua aega, seda eriti Tallinna linnas, kus on tihedalt peatusi. "Lisaks eelnevale on olukord ka ohtlik, sest rongi kiirpidurduse korral ei ole rattaga keset C-ala seisval inimesel kuskilt kinni võtta. See kõik peletab juba eemale teisi kliente, kes valivad ebamugavuse pärast autosõidu."

Elron märgib, et ettevõte on oma uute rongide tellimisel näinud ette, et ratastele oleks seal rohkem ruumi, ent ronge tuleb juurde alles 2025. aastal ning olemasolevate rongide mahutavus on piiratud, mistõttu oli ettevõte sunnitud tegema rattapileti.

Rattapilet kehtib hooajaliselt aprillist oktoobri lõpuni kõikides rongides. Piletihind sõltub reisi pikkusest ja on 50 protsenti vastava täispileti hinnast, minimaalselt aga üks euro. Pilet tuleb osta rongis klienditeenindajalt.

Rattale piletit ette osta ei saa, sest Elron ei saa tagada, et jalgratas alati kindlale väljumisele peale mahub.

Kui reisijal on kohaliku omavalitsuse makstud tasuta sõidu õigus (nt tallinlased), siis rattale see ei laiene ja sõiduvahendile tuleb osta pilet. Küll aga ei pea rattapiletit ostma reisijad, kellel on tasuta sõiduõigus ühistranspordiseaduse alusel (laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks või kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud; kuni 16-aastane (kaasa arvatud) puudega isik; sügava puudega isik; raske nägemispuudega isik; sügava või raske nägemispuudega isiku saatja) ning lisaks ka 65+ vanuses reisijad.

Rattapilet ei kehti kokkupandava raamiga rattale, mis on kokku pakitud ega rattale, mille kõik rattad on läbimõõduga alla 25 cm (nt minitõukeratas).