Saaremaale soovijad ei pääse ka reedel tundidepikkusest ootamisest

TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer ütles ERR-ile, et neljapäevaõhtuste järjekordade lahendamine läks "tip-topilt." Tema sõnul saadi mõlemad kaid tühjaks pärast keskööd, Kuivastu kell 00.14 ja Virtsu kell 00.44.

Randveer ütles, et kindlasti on ka täna järjekorrad, sest on reede ning nii Hiiumaal kui Saaremaal on sellel nädalavahetusel üritused. Ta ütles, et praamid sõidavad vabagraafikuga ning ka broneeringud on üldjärjekorras.

"Palume klientidel varem välja tulla. Arvestada tuleb kolme- kuni neljatunniste järjekordadega," ütles Randveer.

Ta soovitas klientidel kaaluda ka teisi transpordiliike, sest bussid lastakse laevale eelisjärjekorras ning ka lennureise on juurde pandud.

Randveeri sõnul läheb Regula öösel vastu laupäeva Saaremaalt Hiiumaale. Ta ütles, et neil on esmaspäeval transpordiameti ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerumiga koosolek, kus otsustatakse, mis saab järgmisel nädalal.

Randveer nentis, et Hiiumaal on nüüd väiksema laeva tõttu uus olukord. Ta ütles, et raskeimad on ilmselt reedel mandrilt saarele minemine ning pühapäeval saarelt mandrile tulemine.

"Soovitame hajutada reisiplaane, kasutada näiteks esmaspäeva," ütles Randveer.

Tallinna ja Kuressaare vahel lendava NyxAiri juhataja Jaanus Ojamets ütles, et nad on lisanud ühe lennu päevas reedeks, laupäevaks ja pühapäevaks.

Tema sõnul on plaanipärased lennud välja müüdud, kuid lisalendudele veel pileteid on.

Ojamets ütles, et praegu on neilt ainult need kolm lisalendu palutud.