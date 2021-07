Riik tellis suursaartele juurde lennu- ja bussireise

Parvlaev Tõllu avarii on liikluse saarte ja mandri vahel korralikult segi pööranud. Sadamatesse tekkinud pikkade järjekordade leevendamiseks suurendas trantspordiamet nädalavahetuseks lennuliiklust. Huvi lisapiletite vastu on osutunud suureks.

"Käesolevaks nädalavahetuseks tegime otsused, et reedel on üks täiendav lend ning laupäeval ja pühapäeval samuti üks täiendav lend Saaremaa suunal. Ja reedel oli üks lend ka Hiiumaa suunal," lausus transpordiameti osakonnajuht Martin Lengi.

Nyxairi juhataja Jaanus Ojamets ütles, et Saaremaa lendudele on huvilisi päris palju. "Pühapäevasele lennule tagasi Tallinna on veel kuskil viis saadaval. Ja laupäevasele veel on pileteid vabalt. Aga muidu soovijaid on palju," lausus ta.

Transpordiameti palvel on ka Lux Express Tallinna ja Kuressaare vahel bussiliiklust tihendanud.

"Mida me selleks nädalavahetuseks saime teha, oli see, et panime pühapäevaks Tallinna-Kuressaare ja õhtusele viis minutit enne kella kuute Kuressaarest väljuvale suunale ühe bussi juurde. Ei ole küll ülimalt palju, aga abiks ikka," lausus Lux Express Eesti ärijuht Ingmar Roos.

Tõllu parandamine ja tavapärase praamiliikluse taastamine võib aega võtta kaks kuni neli nädalat. Kas ja kui palju lisareise tulevikus tehakse, selgub järgnevatel nädalatel. Nii lennu- kui ka bussifirmad ütlevad, et on valmis ka pikemal perioodil lisareise teenindama.

"Meie poolt on valmisolek olemas. Tegelikult enne seda praamiga juhtunut me kirjutasimegi transpordiametile, avaldasime soovi teha lisalende laupäeviti ja pühapäeviti kuni suve lõpuni. Inimestel on praegu väga palju soovi siseriiklikult reisida. Meil on alates neljapäeva õhtust kuni esmaspäeva hommikuni valdavalt lennud kõik välja müüdud," ütles Jaanus Ojamets.

"Me plaanime teisipäeval vaadata, kuidas on liikumiste arv nädala alguses võrreldes eelmise nädalaga muutunud ja selle järgi kujundame oma valmisoleku ja lisareisid järgmisel nädalavahetusel," märkis Roos.

Transpordiamet kutsub üles inimesi saartele minema kas lennuki või bussiga, sest bussid pääsevad praamidele eelisjärjekorras ja nii on ülevedu garanteeritud.