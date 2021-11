Kuivastu sadama kaldaramp on jälle kasutuses

Sel nädalal Tallinna Tehnikaülikooli tehtud raskuskatsetused näitasid, et kahe 32-tonnise veoki all ei toimunud anomaaliaid ja remonditud kaldarampi saab kasutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Siiski tõstetakse kaldaramp aasta lõpus veel korraks kaldale ja vahetatakse ära ka rambi ja kai vahel olevad kummivendrid, mille tarneaeg on olnud pikk.

Taastamine läks maksma üle 200 000 euro.

Kahjunõue esitatakse TS Laevadele, kes saab pöörduda kindlustuse poole.

"Rambi korpus on vana, seal on kontrollitud ja parandatud keevisõmblused. Rambi esimene ots läks täielikult vahetusele, korrastatud on hüdraulikasüsteemid. Nii et see kaldaramp on nüüd põhiosas remonditud ja ka selles mõttes turvaline," selgitas Saarte Liinide juhatuse liige Uku-Madis Savisto.