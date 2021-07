Ettevõtted üritavad kingitustega inimesi vaktsineerima meelitada

Et vahepeal soikunud vaktsineerimisele hoogu juurde anda, on mitmed Eesti ettevõtted omalt poolt pannud välja kingitusi neile, kes lähiajal otsustavad end vaktsineerida. Ettevõtjad loodavad, et tänu massilisele vaktsineerimisele õnnestub sel sügisel Eesti elu seisma panemist vältida.

Koroona vastu on juba saanud end vaktsineerida turul, reedel ja laupäeval tegutseb vaktsineerimispunkt Tallinnas Proto avastuskeskuses. Vaktsineerimispunkti avamise idee oli Proto enda poolt, sotsiaalministeerium aitas leida meedikud.

"Ma arvan, et see ei ole ainult riigi asi. Ma arvan, see on meie kõigi asi. Puudutavad need piirangud ja sulgemised kõiki, nii et ei saa ainult riigi otsa vaadata, tuleb teha koostööd," ütles Proto avastuskeskuse juht Ott Sarapuu.

Proto keskus kingib igale vaktsineeritule mitmekümne eurose perepileti ja ettevõttele läheb see hinnanguliselt maksma 10 000 eurot. Sarapuu sõnul on see väike summa, kui võrrelda kahjuga, mis tekib, kui koroona tõttu pannakse elu taas seisma.

Tallinki laevadel on juba vaktsineeritud ligi 1000 inimest, järgmistel nädalatel kingib ettevõte igale laeval kaitsesüsti saanule minikruiisi kinkekaardi.

"Miks me seda teeme? Ikka selleks, et hoida piirid lahti, hoida see kole viirus meist eemal ja hoida Eesti elu toimimas. Ega mingit muud keerulist selgitust polegi, tahame lihtsalt, et Eesti elu ei läheks sügisest lukku," ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Kuigi minikruiisi ajal jalga Soomes maha panna ei saa, usub Link, et ajal, mil turvalisi reisimisvõimalusi väga palju ei ole, on väike merereis piisav motivaator vaktsineerimiseks.

Vaktsineerijaid ei pea meeles mitte ainult need, keda kolmanda laine saabudes ähvardab taas ajutine sulgemine. Nii on Selver omalt poolt välja pannud 1000 kinkekaarti, mis jagatakse välja Lasnamäel ja Ida-Virumaal.

"Iga asi, mis toob inimesi vaktsineerima, on teretulnud. Me oleme proovinud nii heaga kui ka kurjaga. Viimasel ajal on väga palju räägitud kurjast lähenemisest, aga miks mitte proovida positiivset meelestatust," ütles Eesti tervise fondi esimees Eero Merilind.

Eesti tervise fond loosib augustis vaktsineeritute vahel välja kaks iPhone. Merilind loodab, et fondi ettevõtmisega liituvad ka teised ettevõtted ja nii saab augustis välja loosida veelgi enam mobiiltelefone.