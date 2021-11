Lääne-Harju vald premeerib vaktsineerijaid

Lääne-Harju vallas elab ligi 13 000 inimest ning vaktsineerimiskuuri on lõpetanud vähem kui 60 prontsenti valla elanikest. Vald on korraldanud kevadest alates massvaktsineerimisi nii koolis kui ka vallavalitsuses. Vald leiab, et rahvast on käinud, kuid mitte piisavalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige rohkem on vaktsineerimata inimesi Kloogal, Rummus ja Paldiskis.

Esmaspäevast saab iga valla elanik, kes novembris või detsembris vaktsineerimiskuuri lõpetab, apteegi kümneeurose kinkekaardi.

"Loomulikult see ei ole kõige parem variant, me ei taha selliste asjadega inimesi meelitada vaktsineerima, aga täna me paraku sellises seisus oleme ja me peame mingisugused boonused välja mõtlema ja see on üks boonus," rääkis vallavanem Jaanus Saat. Kinkekaartide eest tasub vald.

Paldiski elanik Galina arvab, et kinkekaart võib inimesi motiveerida küll. Tema ise on vaktsineeritud, kuid teab paljusid, kes seda teinud pole ja keda vaktsineerimine ei huvita. "Mulle tundub, et need inimesed, kes ei taha, jäävad haigeks, surevad, ohustavad teisi," ütles Galina.

Klavdia aga arvab, et vaktsineerima motiveeriks vanemaealisi näiteks see, kui kohal oleks usaldusväärne arst. "Juhul kui mul tekivad kõrvalmõjud, siis mulle antakse kohe abi," põhjendas ta.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp ütles, et just kohalikud omavalitsused saavad praegu kõige paremini aidata kaasa inimelude päästmisele.

"Seda võib-olla ei peaks meelitama kingituste või heaoluga. Kuid kui see aitab kaasa tänam siis nii on. Ütleme ausalt - seda kolmandat lainet sellisel moel Eestile vaja ei oleks olnud. Vaktsiinid on olemas," rääkis Alasepp.

Tema sõnul on ka riigi tasandil arutatud vaktsineerima minejate premeerimist, kuid praegu selline meede aktuaalne ei ole.

Lääne-Harju vald otsustab aasta lõpus, kas kinkekaarte jagatakse ka uuel aastal.