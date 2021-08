USA ja Suurbritannia süüdistasid Iraani droonirünnaku korraldamises

USA ja Suurbritannia süüdistasid pühapäeval Iraani , et islamiriik vastutab droonirünnaku korraldamises naftatankerile. Rünnakus hukkusid britt ja rumeenlane.

Washington ja London teatasid pühapäeval eraldi avaldustes, et teevad koostööd partneritega, et reageerida hiljutisele rünnakule. Intsident leidis aset reedel Omaani lähedal rahvusvahelistes vetes. Rünnati Iisraeli laevafirma Zodiac Maritime'i hallatud naftatankerit, teatas Financial Times.

"Oleme kindlad, et selle rünnaku korraldas Iraan. Sellised rünnakud ohustavad rahvusvahelist kaubandust ja inimesi," ütles USA välisminister Antony Blinken.

Suurbritannia välisminister Dominic Raab süüdistas rünnaku korraldamises samuti Iraani.

"Iraan peab sellised rünnakud lõpetama. Laevad peavad saama vabalt liikuda, vastavalt rahvusvahelisele õigusele. Töötame koostöös partneritega, et leida vastus sellele vastuvõetamatule rünnakule," ütles Raab.

Iisrael süüdistas rünnaku korraldamises samuti Iraani. Islamiriik on samas varem süüdistanud Iisraeli mitme laevarünnaku korraldamises.

Teheran süüdistab Iisraeli ka oma tuumateadlaste mõrvamistes. Samuti leiab islamiriik, et Iisrael ründas Natanzi tuumarajatist.

2018. aastal loobus Donald Trumpi administratsioon tuumakokkuleppest. USA taastas Iraani-vastased karmid sanktsioonid. USA president Joe Biden lubas valimiskampaanias, et taastab 2015. aastal sõlmitud tuumalepingu.

Bideni administratsioon pidas Teheraniga kaudseid läbirääkimisi. Pärast vaimuliku Ebrahim Raisi valimist Iraani presidendiks on läbirääkimised aga praktiliselt lõpetatud, teatas Financial Times.

Raisi astub sel nädalal ametisse. Ta asendab Hassan Rouhanit, kes oli pragmaatik ja toetas tuumalepet.