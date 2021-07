Narva jões leidsid kodu 30 000 tuuramaimu

Narva jõkke lastavad tuuramaimud on veel vaevalt sentimeetri pikkused. Teadlased loodavad, et vastkoorunud kalad tunnistavad just Narva jõge oma kodupaigana ning tulevad peale Läänemeres kasvamist ja kosumist kuni kahemeetriste kaladena kodujõkke kudema.

"Eelmisel aastal asustasime ka ju tuura ja nüüd me oleme näinud näiteks nende kasvukiirust. Kalurid saadavad märgistatud tuurasid, annavad meile teada, me mõõdame-kaalume neid ja näiteks 70-grammisena möödunud hilissügisel lastud tuur kaalub praegu 250 grammi ja nad kasvavad tõhusalt," rääkis Eesti Loodushoiu Keskuse kalauurija Meelis Tambets.

Tuurapopulatsiooni hävitas Läänemere piirkonnas jõgede paisutamine ja ülepüük, sest tegemist on tuntud musta kalamarja kalaga. Narva jõkke on aga tuura järjepanu asustatud ning siin on lootust populatsiooni taastamiseks.

"Tuur on õnnelik kala, sellepärast et tema kudemiskohad on veel säilinud siin. Umbes kümmekonna aasta pärast, ma usun, et me näeme siin suuri tuurasid kudemise ajal veest välja hüppamas ja see peaks küll kõiki rõõmustama," rääkis Tambets.

Viimast aastate jooksul on Narva jõkke lastud ligi 100 000 tuura, nii vastkoorunud maime kui ka suuremaid kalu. Samas üks suur emane tuur koeb korraga kuni miljon marjatera.