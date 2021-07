Ridala keskaja päeval nägi nii käsitööd kui rüütleid

Mullu suvel tähistas Ridala kogudus oma esmamainimise 800. aastapäeva ja sellega kaasnenud pidustuste järel oli rahval soov, et midagi sellist toimuks igasuviselt.

Nüüd seoses vanamuusikaansambli Rondellus kontserdiga sündis koguduse õpetajal mõte korraldada koos laadaga keskaja päev.

"Kuna nemad mängivad ja teevad sellist keskaegset muusikat, siis ma arvasin, et tuua natuke seda keskaja hõngu ka siia väljapoole kirikut ja anda inimestele võimalust pisut teisiti kokku saada ja midagi ka õppida, midagi meenutada ja olla rõõmsad," rääkis Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk.

Huvilised said näha, kuidas tehti keskajal käsitööd. Üks tõmbenumbreid oli treipink, mis tõestas, et seda tööd on võimalik teha ka kondijõul. Sel ajal, kui sealiha lõkkel küpses, toodi välja rüütlivarustus.

"Need rüütlid nagu lapsepõlvest saati kuskil kuklas on olnud ja siis eks see on niimoodi, et see raamat ei ole piisav ja siis see puumõõk ei ole piisav ja lõpuks kui raudmõõk on pihus, siis on äge," sõnas Lonkava Hundi Koja liige Jaanus Vapper.

Pisemad said proovida ponisõitu. Lõõskava päikese all hakkab aga palav ning laada-alal oli võimalik end turgutada keskaja stiilis valminud keelekastega. Eliksiiris olid peidus mesi ja terve ports erinevaid ravimtaimi.

Kel telkide vahel ringkäik tehtud ja eliksiir maitstud, pääses päeva lõpus päikese eest varju Ridala kirikusse, kus andis kontserdi vanamuusikaansambel Rondellus.