Kanadas astub föderaalkuberneri ametisse esimene põlisrahva esindaja

Föderaalkuberneri ametikoht esindab Kanadas monarhi, kelleks on kuninganna Elizabeth II. Seega on inuitist Simon riiklikult tähtsuselt kõrgemal positsioonil kui peaminister Justin Trudeau.

Simoni ametisse astumine leiab aset ajal, mil Kanadas on teravalt tõusnud päevakorda riigi koloniaalminevik ja sellega kaasnenud inimsusvastsed kuriteod.

Tänavu on Quebeci provintsis leitud mitmeid tähistamata haudu, kuhu on 19. sajandist kuni 20. sajandi keskpaigani maetud ümberkasvatamisinternaatides hämaratel asjaoludel surnud lapsi. Kohutavad leiud on tekitanud laialdase protestilaine, mille käigus on põletatud ka kirikuid.