Trudeau partei sai kohalikel valimistel ootamatu kaotuse

Nova Scotia valimistulemus on esimene näitaja valijate meelsusest, pärast seda, kui peaminister Justin Trudeau kuulutas välja erakorralised üldvalimised, teatas The Times.

Trudeau loodab, et edukas vaktsineerimise tempo aitab tema liberaalsel parteil taastada enamus parlamendis. Kaks aastat tagasi jäid liberaalid enamusest ilma. Trudeau vastased leiavad, et erakorralised valimised on küünilised, kus peaminister tahab oma võimu suurendada.

Teisipäeval sai Trudeau partei aga Nova Scotias ootamatu kaotuse. Liberaalid juhtisid provintsi viimased kaheksa aastat.

"Ma arvan, et see kaotus raputas tõsiselt liberaale. Nova Scotia on riigis nende tugipunkt," ütles konservatiivide strateeg Kate Harrison.

Üleriigilistes küsitlustes juhivad liberaalid konservatiivide ees umbes viie protsendiga. Valimised toimuvad 20. septembril.