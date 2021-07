Macron lubas Hiina mõju piiramiseks teha suuremat koostööd Jaapaniga

Macron saabus pühapäeval ametlikule visiidile Tahitile. Tegemist on tema esimese visiidiga Prantsusmaa Vaikse ookeani piirkonnas. Laupäeval kohtus Macron Tokyos Jaapani peaministri Yoshihide Sugaga.

Macron ja Suga lubasid Vaikse ookeani piirkonnas teha suuremat julgeolekukoostööd. Mõlemad riigipead väljendasid ka tõsist muret Hiina kasvava mõjuvõimu pärast.

Prantsusmaal on Vaikse ookeani piirkonnas märkimisväärsed territooriumid. Samuti on Pariisil regioonis ka majanduslikud huvid. Prantsuse Polüneesia saarestikus on suured maa- ja kalavarud. Pariis süüdistab Pekingit illegaalses kalapüügis Polüneesia saarestikus, teatas The Times.

Macron ütles, et Prantsusmaa aitab Vaikse ookeani riikidel käivitada rannavalvevõrgustiku.

"Selleks, et paremini toime tulla selle röövkäitumisega, tahan hoogustada meie merekoostööd Vaikse ookeani lõunaosas," ütles Macron.

Macron tahab piirkonnas tugevdada koostööd ka India ja Austraaliaga.

Eelmisel kuul saatis Prantsusmaa Tahitile ka hävituslennukid Rafale. Pariisi eesmärk oli tõestada, et riik suudab piirkonnas reageerida vähem kui 48 tunniga, teatas The Times.

Mais toimusid piirkonnas ka Prantsusmaa, USA ja Jaapani esimesed ühised sõjalised õppused. "Prantsusmaa oli ideaalne partner," ütles USA kaitseminister Lloyd Austin.

Esmaspäeval kohtusid ka USA asevälisminister Wendy Sherman ja Hiina välisminister Wang Yi.

"Sherman tõstatas Hiinaga suheldes küsimused, kus meil on tõsiseid probleeme," teatas USA välisministeerium.

Suurbritannia teatas eelmisel nädalal, et paigutab piirkonda alaliselt kaks sõjalaeva.