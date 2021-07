Macron vahetas NSO nuhkimisvara pärast telefoni

Presidendi kantselei sõnul tellis Macron ka täieliku turvaprotokollide ülevaatamise, teatas BBC.

Sel nädalal teatas Prantsuse ajaleht Le Monde, et Maroko kasutas NSO nuhkimisvara Pegasus, et luurata Macroni ja veel 14 riigi ministri järele. Maroko võimud eitavad kõiki süüdistusi.

NSO on müünud autoritaarsetele valitsustele telefonipahavara, mille abil on jälitatud kümneid tuhandeid inimõigusaktiviste, ajakirjanikke, poliitikuid ja juriste mitmel pool maailmas, selgub lekkinud andmetest, mida ajalehe Guardian ja veel 16 väljaande osalusel on uuritud.

Lekkinud andmete seas on ka rohkem kui 50 000 inimese telefoninumbrid.

NSO kinnitusel on tarkvara Pegasus mõeldud kasutamiseks ainult kurjategijate ja terroristide vastu.