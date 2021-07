Allikad: Prantsusmaa ei toeta uut EL-i süsinikuturu ettepanekut

Pärast EL-i ambitsioonika kliimamuutustega võitlemise plaani teatavaks tegemist, hakkas Prantsusmaa kohe kulisside taga tegema lobitööd, et peatada või viivitada uue süsinikuturu reeglite vastu võtmist, väidavad kõnelusi tundvad EL-i diplomaadid.

Uus EL-i süsinikuturg laiendaks heitkogustega kauplemist kütte- ja maanteetranspordile. See on osa EL-i kliimapaketist. Kliimapaketi 12 erineva algatusega, mis hõlmavad EL-i kliima-, energia-, maakasutus-, transpordi- ja maksupoliitikat, seatakse eesmärgiks vähendada Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitmeid 2030. aastaks 55 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron peab rahvusvahelisi kliimaeesmärke tasakaalustama sisepoliitiliste piirangutega, teatas Bloomberg.

EL-i kliimapakett toob kaasa tarbijatele ka hinnatõusu, mille suhtes Macron on ülimalt tundlik. Prantsusmaal toimuvad järgmisel aastal ka presidendivalimised. Sotsiaalse mõju pärast on mures ka mitmed teised riigid, nagu Holland ja Ungari.

Prantsusmaa eesmärk on leida piisavalt tuge, et EL-i süsinikukava ettepanek tühistada või vähemalt seda kohandada. Kohandamise eesmärk on leida rohkem rahalist toetust, et kompenseerida hinnatõusu, ütlesid allikad.

Macron on endine investeerimispankur ja kriitikute hinnangul ei tunne ta piisavalt vaesemate inimeste probleeme. Macron tahab aga oma kuvandit muuta, teatas Bloomberg.

"Ei tule kõne allagi, kui vaesed leibkonnad maksavad kinni ökoloogilise ülemineku kulud. Proovisime seda ja meil olid kollased vestid. Me õpime sellest, mida oleme juba läbi elanud," ütles kolmapäeval Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire.

EL-i ambitsioonika kliimamuutuste pidurdamise kava peavad heaks kiitma liikmesriigid ja Euroopa Parlament.