Kreml: rahuleping Jaapaniga võimaldaks lõpetada Kuriilide küsimuse

"Selles küsimuses võiks panna punkti rahuleping," vastas Peskov ajakirjanike sellekohasele küsimusele.

Peskov märkis, et president Vladimir Putin teeb juba aastaid suuri pingutusi rahulepingu sõlmimise saavutamiseks.

"Sel teel on hästi tuntud raskusi, keerulisusi, kuid vaatamata nende olemasolule vähemalt Venemaa poolt on olemas kindel poliitiline tahe arendada suhteid meie idanaabri Jaapaniga," ütles Peskov.

Peskovi sõnul hindab Venemaa väga majandus- ja investeerimiskoostööd Jaapaniga ja arvestab selle jätkumisega.

Samas hiilis Peskov kõrvale vastusest küsimusele, kas rahulepingu sõlmimiseks on mingi tingimus. "Eelistaks mitte vormistada niimoodi üheselt mingeid tingimusi. See on väga keeruline aines, kuid see on meie suhete edasiseks arenguks tõepoolest vajalik," selgitas ta.

Peskov ütles niisamuti, et Venemaa on korduvalt selgitanud Jaapanile eri taseme läbirääkimistel oma seisukohta selles küsimuses.

Venemaa ja Jaapan pole pärast Teise maailmasõja lõppu rahulepingut sõlminud.