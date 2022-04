Politoloog: Jaapan on hakanud end Kuriilide küsimuses rohkem kehtestama

Tokyos elav politoloog Raul Allikivi ütles, et Jaapan on hakanud viimasel ajal Kuriilide kuuluvuse küsimuses rohkem sõna võtma, kuid siiani ei soovinud riik Moskvaga sel teemal vastuollu sattuda.

Märtsis tegid Jaapani peaminister ja välisminister avalduse, milles rõhutasid riigi soovi taastada kontroll Kuriili saarestiku lõunapoolsete saarte üle, mille teise maailmasõja lõpus okupeeris Nõukogude Liit ja mida Venemaa pole siiani tagastanud. Eelmisel nädalal avaldatud raportis ütleb Jaapani välisministeerium, et Venemaa on ebaseaduslikult Kuriili saared okupeerinud.

Allikivi ütles "Ringvaates", et mingid agressiooni saarte üle Jaapani poolt kindlasti oodata pole. "Jaapani vaprus väljendub pigem eelkõige sõnades," ütles ta.

Allikivi hinnangul oli üks viimaseid samme, mis Jaapanit ennast rohkem kehtestama pani, see, kui Õiglase Venemaa juht Sergei Mironov 7. aprillil ütles, et Venemaal on õigus ka Hokkaidō saarele.

Seni on Jaapan olnud vaoshoitud. Allikivi selgitas, et üle-eelmine peaminister Shinzo Abe sai Venemaa liidri Vladimir Putiniga üsna hästi läbi ning Jaapan on olnud Putinile hingelähedane.

"Putin oli korduvalt andnud mõista, et Venemaa on valmis kaaluma kahe väiksema saare tagasi andmist Jaapanile. Ja räägiti läbi, et teha saartele erimajanduspiirkond, kus saab investeerida ja majandust arendada.

Jaapan hoidus Venemaaga vastuollu sattumast, et neid läbirääkimisi mitte ohtu seada," rääkis Allikivi.

"Täna on need peatunud, olukord on täiesti teine. Kuni Venemaal midagi ei muutu, pole ka näha, et saarte küsimuses võiks midagi Jaapanile soodsas suunas minna," lisas ta.