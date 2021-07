Hiiumaale sõitjad peavad ka eeloleval nädalavahetusel Regulaga leppima

TS Laevad otsustas, et teisipäevast neljapäevani sõidavad Rohuküla-Heltermaa liinil parvlaevad Tiiu ja Leiger ning Virtsu-Kuivastu liinil Piret ja Regula. Öösel vastu reedet toimub aga taas parvlaevade vahetus ning Tiiu suundub Saaremaa liinile, Regula Hiiumaa liinile.

Sarnane töökorraldus oli parvlaev Tõllu õnnetusest tingituna ka lõppenud nädalavahetusel ning hiidlastele valmistas olukord tõsist pahameelt.

TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul tehti põhjaliku analüüsi tulemusel otsus tuua teisipäevast parvlaev Tiiu tagasi Hiiumaa liinile ning parvlaev Regula Saaremaa liinile, reedel aga laevade asetust taas pühapäevani muuta.

"Antud otsus sündis pidades silmas nii suursaarte turismi, kohalikke kui ka ettevõtlust. Nädala keskel on suuremad laevad Rohuküla-Heltermaa liinil vajalikumad kui Kuivastu-Virtsu liinil, sest selliselt saab toimuda mõlema saare kaubavedu suuremate kahjudeta," selgitas Randveer.

Parvlaevade operaator teatas, et selle nädala veokite piletite arvu analüüsist nähtus, et Hiiumaa liinil on reisi kohta keskmisel kaheksa veokit ning Saaremaa liinil 2,2 veokit.

Arvestades Hiiumaa liini reisigraafikut soovib ettevõte vältida veokite liiga pikka ooteaega – hinnanguliselt 3-9 tundi – sadamas, mis hakkaks häirima kaubavedusid.

"Tänu lühemale reisile ning tihedamale graafikule võib antud lahenduse puhul kujuneda veokite ooteaeg Saaremaa liinil kuni pooleteisetunniseks, mis veel kaubavedusid oluliselt ei mõjuta," teatas TS Laevad.

Samas on suurem laev Tiiu praeguses olukorras hädavajalik Virtsu-Kuivastu liinile reedest pühapäevani, kuna Saaremaale ja Muhumaale suundub nädalavahetusel oluliselt rohkem reisijaid kui Hiiumaale, ütles Randveer.

"Küll aga lisame nädalavahetusel Hiiumaale reisimiseks mõlemal suunal täiendavaid väljumisi, millele saab reisi ette broneerida. Kinnitame ka, et igal päeval viime üle kõik soovijad, kedagi laevast maha ei jäeta. Usume, et selline lahendus on antud olukorras kõikidele osapooltele parim," lisas Randveer.

Reisijate teenindamine toimub tavapäraselt, mis tähendab, et pääs soovitud reisile on tagatud varasemalt ette ostetud sõiduki e-piletiga. Hea on suursaartele reisida ka liinibussiga või lennukiga.

Pühapäeva, 1. augusti öösel vastu esmaspäeva suundub parvlaev Regula tagasi Saaremaa liinile ning Tiiu Hiiumaa liinile.

TS Laevade parvlaevaga Tõll juhtus 22. juulil õnnetus, mille tõttu on laev Virtsu-Kuivastu liinilt eemal tõenäoliselt 10. augustini.

Parvlaeva Tõll õnnetuse põhjuseid veel uuritakse.