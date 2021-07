Valitsus kinnitas üritustel osalejate piirarvude vähendamise

Üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta, on alates 2. augustist siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat, edastas valitsuse pressiesindaja. Seni võib sellistel sisetingimustes toimuvatel üritustel ja korraldatavates tegevustes osaleda kokku kuni 1000 ning välitingimustes kuni 5000 inimest.

Üritustel ja tegevustes, kus tegevuse korraldaja kontrollib kõikide osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, jääb kehtima senine kord ning sisetingimustes saab seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Muudatused puudutavad avalikke koosolekuid ja üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte, kinoseansse, meelelahutusteenuse osutamist, jumalateenistusi, muuseume ja näitusi. Lisaks puudutavad nad sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täiendkoolitust ja täiendõpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist ning kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates.

Kauplustes ja teeninduskohtades ning toitlustusasutuste siseruumides kehtivad edasi senised piirangud. See tähendab, et inimeste paiknemisel tuleb arvestada hajutatust ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Avalikes siseruumides on maski kandmine soovitatav.

Piirarvude kehtestamisel on lähtutud terviseameti hinnangust. Hinnangus arvestas terviseamet nakatumise prognoositavat taset augusti lõpus, elanikkonna vaktsineeritust ja COVID-19 läbipõdemist ning seda, et koroonaviiruse delta tüve osakaal on Eestis üle 90 protsendi ning selle tüve nakatamisvõime on 60 protsenti suurem, kui alfa tüvel. Suurüritused soodustavad viiruse levikut ja ürituste piirarvu langetamine on tõhususelt järgmine vahend vaktsineerimisega hõlmatuse järel ja ka Eestis on mitmel spordi- ja meelelahutusüritusel toimunud nakatumised.