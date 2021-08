Hiina koroonapiirangud langetavad maailmaturul nafta hinda

Pekingi võimud teatasid eelmisel nädalal, et kuni augusti lõpuni jäävad linnas ära kõik avalikud üritused.

"Mitmed riigid õppisid koroonaviirusega koos elama. Hiina rakendab aga nulltolerantsi poliitikat, millega kaasnevad karmid koroonapiirangud," ütles Šveitsi investeerimispanga Julius Baeri ärijuht Norbert Rücker.

Hiina on maailma suurim naftaimportija.

"Nädalavahetusel avaldatud andmed näitasid, et Hiina toornafta import juulis oli väiksem kui juunis. See mõjutas ka globaalset nafta hinda," ütlesid Hollandi panga ING analüütikud.

Ülemaailmse võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes esmaspäeval neli protsenti. USA peamine võrdlusalus (WTI) langes 4,3 protsenti.

Hiina koroonapiirangud mõjutasid ka teiste toorainete hinda. Langes nii vase, alumiiniumi kui nikli hind.

Toorainete madal hind leevendab survet ettevõtetele kui tarbijatele. Samuti vähendab see tõenäosust, et keskpankurid karmistavad rahapoliitikat. Nafta hinnast sõltuvad paljuski tarbijahinnad, teatas The Wall Street Journal.

Viimaste kuude pakkumise ja nõudluse tasakaal näitab siiski, et nafta hind ei pruugi lähiajal langeda dramaatiliselt, väitsid analüütikud.

Augustis on suvine naftanõudlus kõige suurem. Tarbijatel on puhkused ja seetõttu reisitakse rohkem. Samuti kasutatakse rohkem konditsioneeri.

Investorid siiski muretsevad, kuidas naftaturud suudavad uute koroonapiirangute tingimustes toime tulla. Suurimad naftatootjad plaanivad siiski jätkata tootmise suurendamist, teatas The Wall Street Journal.