Koroonapuhang Hiina sadamalinnas häirib globaalseid tarneahelaid

Pärast terminali avamist on tootlikkus taastunud ainult 70 protsendile normaalsest tasemest, teatas Financial Times.

Yantiani terminal on maailmas suuruselt kolmas konteinerterminal.

Ummikud levisid Yantianist teistesse Lõuna-Hiina mere sadamatesse. Piirkonna kohalikud omavalitsused blokeerisid viiruse leviku peatamiseks laevateed ja sulgesid mitmed äritsoonid.

"Hiina ametivõimud üritavad kõige väiksemate haiguspuhangute korral viiruse levikut pidurdada. Suurte alade sulgemiseks piisab ainult üksikutest juhtudest," ütles konsultatsioonifirma Vespucci Maritime tegevjuht Lars Jensen.

Ookeanilaevandust on tabanud viimase aasta jooksul mitmed tagasilöögid. Koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangud põhjustasid tõsise puuduse tühjadest konteineritest. Märtsis blokeeris Suessi kanali nädalaks hiiglaslik kaubalaev Ever Given.

Koroonaviiruse epideemia tõi kaasa ka veebikaubanduse kasvu. Laevakompaniid on seetõttu hädas kasvava nõudluse teenindamisega. Arenenud majandused taastuvad samal ajal epideemiast tingitud majanduslangusest.

"Me lootsime, et kõige halvem on selja taga, kuid Yantian tuli meile üllatusena," ütles transpordifirma Hapag-Lloydi tegevjuht Rolf Habben Jansen

Mitmed majandusteadlased hoiatavad, et globaalse laevaliikluse häired võivad suurendada ülemaailmset inflatsiooni.

Tarnijad otsivad alternatiivseid kaubateid. Kasutatakse rohkem õhu- ja raudteetransporti. Alternatiivsed kaubateed suurendavad aga veelgi transpordiga seotud kulutusi.

"Kaubaveo hinnad on Euraasias viimase aasta jooksul enam kui kahekordistunud," ütles energiafirma Eatoni asepresident Klaus Gaeb.