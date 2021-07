Arikas: reisiparvlaeva Tõll musta kasti andmed on veel laekumata

Estonia laevahuku toetusrühma ees koos minister Jaak Aabiga teisipäeval aru andmas käinud ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas märkis, et Kuivastu sadamas õnnetusse sattunud reisiparvlaeva Tõll musta kasti andmed on veel laekumata.

Kui enamik komisjoni koosolekust hõlmas reisiparvlaeva Estonia huku uurimisega seonduvat, siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimeest Mart Helmet huvitas, kas vastab tõele, et president Kersti Kaljulaid väisas Tõllu õnnetuse eel kaptenisilda ning õnnetuse ajal oli kapten sillalt lahkunud, et saata riigipea tema ametiautosse.

Arikas märkis, et ohutusjuurdluse keskus ei ole seni laekunud andmete põhjal pidanud vajalikuks Tõllu asjus menetlust alustada, ka ei ole nende asi, kes ja kus laeval õnnetuse ajal asus.

Küll aga kinnitas Arikas, et andmete kogumine alles käib ning ei saa välistada, et ühel hetkel tekib vajadus ka ohutusjuurdluse avamiseks. Näiteks on veel laekumata laeva musta kasti andmete lugem.

Arikas lisas, et ohutusjuurdluse keskuse ülesanne on uurida õnnetuse tehnilisi asjaolusid juhul, kui on oht, et need võivad korduda.

21. juulil Virtsu sadamast teel olnud ja Kuivastu sadamasse kell 14.40 randuma pidanud parvlaev Tõll sõitis neljasõlmese kiirusega vastu sadamakaid, mille tagajärjel deformeerus sõidukite pealesõiduramp täielikult. Kuivastu sadama turvakaamera salvestuselt on näha, et kokkupõrge oli väga tugev, samas aluse kerel visuaalselt suuri vigastusi näha ei ole.

Parvlaeva pardal oli ka president Kersti Kaljulaid, kelle auto sai kokkupõrkes kergelt viga.