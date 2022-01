Megastariga juhtunut käsitletakse raske laevaõnnetusena

Tallinna ja Helsingi vahet sõitvat Tallinki süstiklaeva Megastar tabas 17. detsembril tehniline rike, mispeale oli laevafirma sunnitud muist väljumisi tühistama ja erakorralise graafiku alusel teiste laevadega asendama.

Ohutusjuurdluse keskus viis esmalt läbi esialgse hindamise ja algatas juhtunu kohta juurdluse. Millest rike täpsemalt tingitud oli, pole veel selge.

"Ohutusjuurdluse algatamise eesmärk ongi välja selgitada, mis juhtus. Peamine põhjus on see, et rikke tõttu seiskus ainus töös olnud peamasin. Laev kaotas juhitavuse, jäi ankrusse ja toodi pukserite abiga kai äärde tagasi. Reisijad ja kaup olid samal ajal peal. Vastavalt seadusele on sel juhul tegemist raske õnnetusjuhtumiga," selgitas ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikas.

Juurdluse pidamine ei takista laeva liinil edasi kasutada.

"Need omavahel otseselt seotud ei ole. Kui laeval on kehtivad dokumendid, saab ta ka sõita, meie juurdlus laeva seisma ei pane. Viime läbi juurdluse, et aru saada, mis läks valesti ja mida teha tulevikus, et see ei korduks. Meile teadaolevalt on laev rivis tagasi, küsimus on, mis on tegelik põhjus, mis juhtus. Eesmärk on vältida samasuguste juhtumite kordumist," ütles Arikas.

Juurdluse jaoks kogutakse kokku dokumendid, aruanded, analüüsid ja raportid ning tehakse intervjuud, mille põhjal valmib ohutusjuurdluskeskuse aruanne.

Seaduse järgi on juurdluse valmimise tähtajaks aasta, kuid keskus loodab sellega võimalikult ruttu valmis saada.

Ka Tõllu õnnetus on uurimise all

Megastariga juhtunu uurimise üks eesmärk on välja selgitada, kas ka varem on mõne laevaga analoogset õnnetust juhtunud. Arikase sõnul on suures plaanis analoogia suvise Tõllu õnnetusega siiski juba olemas.

Mäletatavasti sõitis parvlaev Tõll, mh president Kersti Kaljulaid pardal, 21. juulil Kuivastu sadama kaisse sisse ja sai viga.

Kui esialgu ohutusjuurdluse keskus selle juhtumi kohta juurdlust ei algatanud, siis lõpuks see ikkagi algatati. Ka selle õnnetuse asjaolud pole veel lõpuni selged.

"Tõll kaotas kai äärde silduma hakates samuti juhitavuse. Tekkis rike, esinesid käitusprobleemid, reisijad ja kaup olid laeval. See oli samaliigiline õnnetus," ütles Arikas. "Osa infot on jätkuvalt puudu, kui selle kätte saame, siis loodame lähiajal Tõllu ohutusjuurdluse lõpetada. Hetkel vara öelda, mis juhtus. Kui aruanne valmis, saab lähemalt rääkida."