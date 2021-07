Leedu saadab migrantide elupaiku valvama sõjaväe

"Saime uue palve ja arvan, et me võtame selle kindlasti arvesse. Siseministeerium pöördus meie poole palvega, et sõjavägi aitaks valvata paiku, kuhu seadusvastased rändlased on asustatud ja neil silma peal hoida," ütles minister kolmapäeval ajakirjanikele.

"Inimesi ja tehnikat eraldades aitab sõjavägi oma võimsustega valvata neid paiku, et elanikud end rahulikumalt tunneksid," lisas ta.

Ministri sõnul hakkab sõjavägi valvama tosinat paika, kuhu sisserändajad asustati, sealhulgas piirivalvekordone.

Anušauskas ei avaldanud, kuipalju sõjaväelasi parasjagu piiri valvamas on.

"Võin öelda, et need võimsused on praegu märksa suuremad kui muude piiri valvata aitavate ametkondade võimsused," märkis kaitseminister.