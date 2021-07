ERR Leedus: migrantide majutamine küladesse on toonud palju pingeid

Leedu lõunaservas Verebiejai küla vanas koolimajas on kokku saanud rahvas mitmelt poolt maailmas.

"Aitäh Leedu inimestele, et nad meile süüa annavad ja justkui kodu pakuvad ning aitavad põgeneda surma eest," ütles Iraagi põgenik "Aktuaalsele kaamerale".

Oma teekonnast Leetu põgenikud kaamera ees ei räägi. Kamerunist tulnud Siza ütles, et tudengiviisa Valgevenesse oli üheksa kuu eest üks tema vähestest võimalustest sõja eest pageda. Viisa pikendamine nõuab raha, mille puudumisel ähvardab vangla.

"Nii et ma mõtlesin, et sinna jäämise asemel, kus ma lähen vangi teadmata isegi, mille eest, lähen ma ära. Inimesed ütlesid mulle, et sa saad minna Leetu ja nad saavad sind aidata. Ma otsustasin minna, nad ütlesid, et kõnni ja ma tulin Leetu ise," rääkis ta.

Verebiejai laager sai kuulsaks näljastreigi korraldamisega. Siza sõnul tahtsid nad saada rohkem infot selle kohta, mis neist saab.

Laagrist üle tänava toimetab Algimantas. "Ei ole enam sellist tunnet nagu varem, et oli vaikne. Öösiti karjuvad seal ja hommikuti ei lase magada. Aga et midagi oleks rünnatud, seda ei ole ette tulnud. Parem muidugi, kui neid siin ei oleks," sõnas kohalik elanik.

Leedu kagunurgas asuv Dieveniškesi küla on kuulsaks saanud pideva protestiga kava vastu rajada mitmesajale inimesele keskus samuti küla keskele vanasse koolimajja.

"Aga nad unustasid ära, et meie siin elame. Nad vist ei teadnud, et siin elavad inimesed. Nad arvasid vist, et siin ei ole kedagi," kommenteeris Dieveniškesi küla elanik Mecislovas.

"Me ei saa olla kindlad, kes need inimesed on. Me näeme, et nad meie riiki tulles ei küsi luba ega midagi. Nad maksavad raha bandiitidele, kes nad riiki toovad," ütles Igor.

"Täna külas lõhkusid migrandid eakal inimesel ukse. Loopisid kividega. Meid on siin külas kuskil 500 inimest, nende seas palju noori ja lapsi. Ja tahetakse meile siia tuua 1000-1500 tundmatut tüüpi," sõnas Aljona.

Dieveniškes asub erilises kohas, see on justkui väike poolsaar Valgevene sees ja piir jookseb lausa tee kõrval.

Leedu piirivalve kõrval on mitu nädalat piiril patrullinud kümme Eesti politseinikku. Ligi 700-kilomeetrise Valgevene piiri lõigud on eri tasemel turvatud.

"On sellist soisemat ala, kuhu nüüd seda uut okastraati paigaldatakse. Seal on olud selles mõttes raskemad. Ja on ka sellist ala, kus on küll aed ja kaamerad, aga ei ole näiteks liiva. Väga mitmekülgne," kirjeldas ESTPOL5 juht Teili Piiskoppel.

Leedu kavatseb piiri tugevamaks ehitada. Neljapäev lõppes põgenikelaagrite vastase protestiga Vilniuses.