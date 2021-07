Tallinn pöördus ehitusvaidluse tõttu Lidli vastu kohtusse

Tallinna linnavalitsus leidis, et Eestis kaupluste avamiseks valmistuv kaubanduskett Lidl pole ühe oma poe juures teede väljaehitamise lepingust kinni pidanud ja nõudis ettevõttelt trahvi. Lidl ei näinud trahvi tasumiseks põhjust, mistõttu pöördus linnavalitsus kohtusse.

Lidl ja Tallinna linn sõlmisid 2018. aastal lepingu, mis on seotud Raadiku tänava 11 ja 11a kinnistutega Lasnamäel. Lepinguga võttis Lidl endale kohustuse avalikult kasutatavate teede, haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni valmis ehitada. Tallinna linna hinnangul pidid lepingu järgi tööd valmima hoone kasutusloa taotlemise ajaks.

Lidl esitas kasutusloa taotluse 5. märtsil.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet leidis, et lubatud teede ehitus polnud selleks ajaks valmis ja lepingu rikkumisest teavitas amet ka taotluse menetluse raames.

Tallinn küsis ettevõttelt leppetrahvi maksmist ja lepinguga võetud kohustuste täitmist.

Lidl vastas, et kõik kohustuslikud tööd olid aprilli lõpu seisuga nõuetekohaselt ja täies ulatuses tehtud, seega ei näe nad alust leppetrahvi maksmiseks. Ettevõte lisas, et lepingus on kasutusloa taotlemine kestev protsess ja rajatiste valmisehitamise tähtaeg pole seotud selle taotlemise esitamise kuupäevaga.

Lidl selgitas, et enam kui kolm kuud enne leppetrahvi nõude esitamist saatis ettevõte ametile kirja, et kohustuste täitmist on takistanud võrguettevõte ja halvad ilmaolud, mis ei sõltu ettevõttest. Sellest tulenevalt saatis Lidl linnale põhjendatud ettepaneku halduslepingu muutmiseks.

Ettevõte lisas, et kui linn leppetrahvinõudest ei loobu, on neil õigus nõuda linnalt kahjude hüvitamist.

Linnavalitsus polnud loobumisega nõus ja pöördus halduskohtusse, et leppetrahv sisse nõuda.

Lidl esindaja ütles ERR-ile, et koos kauplustevõrgu arendamisega üle Eesti investeerib Lidl alati ka uute teede, ristmike ja haljastuse rajamisse. "Tallinnas oleme avalikku infrastruktuuri investeerinud umbes 500 000 eurot, sealhulgas ka Raadiku 11 kinnistut ümbritsevatesse teedesse, mis on linnale üle antud," ütles avalike suhete spetsialist Janika Jaago.

Jaago lisas, et kohtuasjaga seoses hoiduvad nad kommentaaridest.

Lidl pole ka avaldanud, millal Eestisse rajatud kauplused uksed ostjatele avavad.