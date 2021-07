RIA: dokumendifotode vargus e-teenuseid ei mõjuta

RIA edastas koos politsei- ja piirivalveametiga neljapäeva varahommikul riigiportaali eesti.ee kaudu suunatud e-posti aadressile teavituse neile inimestele, kelle dokumendifoto ebaseaduslikult alla laaditi.

RIA märkis, et paljud teate saanud inimesed on mures ning uurinud, kas ja kuidas andmete vargus neid mõjutab, mida nad saavad enda kaitseks teha ja kas nad ise on kuidagi valesti käitunud.

"Kinnitan, et ükski inimene, kelle foto ebaseaduslikult alla laaditi, ei ole midagi valesti teinud. Andmete varguse tegi võimalikuks ründaja oskuslik tegevus ja turvanõrkus riigi infosüsteemi ameti (RIA) ühes vanas teenuses. Parandasime selle turvanõrkuse süsteemis ning peatasime ründaja tegevuse kohe pärast intsidendi avastamist," selgitas RIA juht Margus Noormaa.

"Oleme ka teised sarnased teenused ennetavalt üle kontrollinud. Samuti on meil teadmine, et neid andmeid ei ole edasi saadetud ehk need ei jõudnud andmete allalaadija arvutist kaugemale. Mõistame, et kahju on tehtud ning ma ei soovi vastutusest kõrvale astuda. Vastutuse all pean silmas seda, et me teeme asjad korda ja paremaks, et välistada tulevikus sarnaseid ründeid. Palun andeks kõigi inimeste käest, et meie teenuses oli selline turvanõrkus ning et me ei avastanud seda varem," sõnas Noormaa.

RIA kinnitab, et dokumendifoto ebaseaduslik allalaadimine ei avalda mõju ID-kaardile, Mobiil-ID-le ja Smart-ID-le ning kõik riiklikud e-teenused töötavad tõrgeteta edasi ja on jätkuvalt usaldusväärsed, sest foto, isikukoodi ja nime alusel ei ole võimalik siseneda e-teenustesse, anda digiallkirja ega teha erinevaid finantstehinguid (sh pangaülekanded, notariaalsed tehingud jne).

Inimesed, kelle pilt koos nime ja isikukoodiga oli kahtlustatava valduses, ei pea uut dokumenti taotlema ega ka uut fotot tegema. Kõik isikut tõendavad dokumendid ja pildid kehtivad edasi.

Politsei esialgse hinnangu kohaselt ei ole kättesaadud andmeid edasi saadetud ega kuritarvitatud. Kui inimene kahtlustab, et tema andmeid on kuritarvitatud, tuleb sellest teatada politseile.

RIA koostas ka inimeste pöördumiste alusel korduma kippuvad küsimused, mis on leitavad RIA veebilehel.