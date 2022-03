Kohus võttis vahi alla vene kanalite keelamise pärast ametnikku ähvardanud mehe

Keskkriminaalpolitsei pidas 15. märtsil kinni Tallinnas elava 57-aastase mehe, keda kahtlustatakse ametniku ja tema perekonna ähvardamises Vene telekanalite keelamise tõttu Eestis. Lisaks süüdistatakse meest arvutikuriteos.

Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere selgitas, et meest kahtlustatakse ametniku ja tema perekonna ähvardamises.

"Ähvardus oli oma sisu poolest äärmiselt küüniline ja ohtlik, see oli ka otseselt innustunud sõjast Ukrainast, viidates kannatanu perekonnale kui (Venemaa presidendi Vladimir) Putini režiimi sihtmärgile. Inimesed, kes Venemaa vägede sissetungi Ukrainasse õigustavad ja sellele kaasa elavad, tehes seda läbi ähvarduste, peavad arvestama, et politsei reageerib sellele. Peame ohte ära hoidma ning antud juhul puhul pidas ka kohus ohtu piisavalt suureks, et kahtlustatav ühiskonnast mõneks ajaks eemaldada," rääkis Alavere.

Selle nädala alguses esitas riigiprokuratuur mehele süüdistuse ka arvutikuriteos. Süüdistus on esitatud selles, et mullu suvel hankis ta ebaseaduslikult juurdepääsu arvutisüsteemile ning laadis turvanõrkust ära kasutades alla ligi 300 000 inimese dokumendifotod. See jõudis mullu juulis ka avalikkuse ette.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul näitab mitme kuriteo toimepanemine lühikese aja jooksul mehe soodumust kuritegude toimepanemist jätkata. Seetõttu taotles prokuratuur kohtult tema vahi alla võtmist.

"Kuivõrd meest on alust kahtlustada ja süüdistada arvuti vahendusel toime pandud kuritegudes, saab ühiskonna turvalisuse tagada vaid temalt arvutile ligipääsu ära võttes. Seeläbi kaob tal ka võimalus kuritegude toimepanemist jätkata. Efektiivseim moodus selleks on vahistamine. Kolmapäeval nõustus kohus prokuratuuriga ning võttis mehe kuni kaheks kuuks vahi alla."

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo ja juhib riigiprokuratuur.