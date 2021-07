Seeder tahab koroonakriisi tõttu riigikogu erakorralist istungit

Seeder tegi sellekohase ettepaneku reedel toimunud erakonna esimeeste kohtumisel ning ta ootab, et riigikogu ette tuleks peaminister Kaja Kallas või tervise- ja tööminister Tanel Kiik, teatas Isamaa pressiesindaja laupäeval.

Isamaa juhi sõnul vajab arutamist kaos vaktsineerimise korraldamises, valitsuse kavandatavad piirangud ja inimeste erinev kohtlemine piirangute rakendamisel, samuti ka kooliaasta algusega seotud küsimused. "Märtsi keskpaigaks oli Eesti uute nakatunute suhtarvult maailmas esimene ja kui praegune kaos jätkub, siis ähvardab meid sama stsenaariumi kordumine," ütles Seeder.

"Valitsuse tegevus tervisekriisi ohjamisel on läbi kukkunud igal tasandil. Tegevuskava ja vaktsineerimisplaani olematusele, üldisele korralagedusele ja kindla juhtimisskeemi puudumisele on juhtinud tähelepanu nii riigikogu komisjonide liikmed kui riigikontrolli esindajad. Elanike informeeritus vaktsineerimise korralduse kohta on puudulik," ütles Seeder.

Isamaa esimehe ettepanekul otsustas riigikogu esimees Jüri Ratas kutsuda kokku riigikogu vanematekogu reedel, 6. augustil, et arutada kujunenud olukorda, teatas erakonna pressiesindaja.