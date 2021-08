Reformierakond on koalitsioonipartneri suhtes üha kriitilisem

Reformierakonna tipp-poliitikud on viimastel päevadel olnud aina kriitilisemad tervise- ja tööminister Tanel Kiige ja tema alluvate suhtes. Keskerakonna esimees Jüri Ratas leiab samas, et Kiik on tööga hakkama saanud ning erakond teda tagasi kutsuda ei kavatse.

Kui peaminister Kaja Kallas katkestas nädala esimeses pooles puhkuse, et riigikontrolli vaktsineerimiskorralduse suhtes kriitilise analüüsi peale tervise- ja tööminister Tanel Kiigelt vastuseid nõuda, siis Kallase erakonnakaaslasest eurosaadik ja endine peaminister Andrus Ansip lubas endale sotsiaalmeedias Kiige suhtes palju karmimaid sõnu. Nimelt kirjutas ta oma lühikeses postituses, et Kiige rahulolu on masendav ja kuritegelik, valetatakse endale ja rahvale ning et Kiigega saame viiruse.

"Aktuaalne kaamera" uuris, mida tähendavad sellised väljaütlemised koalitsiooni koostööle?

"Lühidalt öeldes, koalitsiooni tervis on nagu Eestimaa ilm. Aga kui nüüd tõsisemalt vastata, siis õnneks Euroopa Parlamendi liikmed ei ütle, kes peab lahkuma koalitsioonist ja kes ei pea lahkuma koalitsioonist," sõnas Keskerakonna juht, riigikogu esimees Jüri Ratas.

Tema sõnul peaks praegu nii koalitsioon kui ka koalitsioon koos opositsiooniga peamise tööna ühiselt pingutama ja panustama taas süveneva koroonakriisi lahendamisse.

"Tervise- ja tööministri väljavahetamiseks ma ei näe mingit põhjust. Tanel Kiik on olnud selles Covid-19 kriisis kogu aeg, kandnud väga suurt raskust," ütles Ratas.

Peaminister Kaja Kallast "Aktuaalsel kaameral" pühapäeval küsitleda ei õnnestunud, kuid tema erakonnakaaslasest riigikogu liige Kristen Michal ütles, et nii Ansipil kui ka Kallasel on õigus Kiige suhtes kriiline olla.

Ta lisas, et Kiik peaks esimese asjana probleemidele oma haldusalas otsa vaatama.

"Juurprobleem on ikkagi sotsiaalministeeriumi ja kogu selle tervisevaldkonna juhtimises. Ega seal selles sotsiaalbürokraatias ei aita enam see, kui sa tõstad erinevaid moosekante erinevatele kohtadele ringi. Eks seal tuleb ikka osa sellest ansamblist välja vahetada ja seda on indikeerinud ka peaminister," kommenteeris Michal.

Opositsioonilise Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu ütles, et valitsuses käib tervisekriisiga tegelemise asemel vastutuse üksteise peale loopimine ja avalik näpuga näitamine. Tema sõnul ei suuda selline valitsus Eesti huvisid teenida.

"Kas ta suudab oleleda võimul? Siis jah, seda loomulikult suudab ja sellise mudeliga, et kick the can on the road ehk löö jalaga probleeme kogu aeg edasi ja näita näpuga kellegi teise peale. Teatud aega saab seda teha ja vähemalt pool aastat on seda tehtud," ütles Reinsalu.

Isamaa soovib koroonakriisi arutamiseks esimesel võimalusel kokku kutsuda ka riigikogu erakorralise istungi. Riigikogu vanematekogu arutab seda reedel.